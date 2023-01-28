Через війну посівні площі в Україні скоротилися на чверть

Відновлення до попередніх показників навіть після перемоги триватиме довго через необхідність розмінування територій

За попередніми даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, очікувана посівна площа під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року. Про це, як повідомляє пресслужба відомства, розповів перший заступник міністра Тарас Висоцький на розширеному засіданні Антикризового штабу правління Української спілки промисловців та підприємців (УСПП).

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«Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій. Після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій. Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва. Ще частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови. Тож, весною потрібно покрити дефіцит не посіяних озимих», – зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, наразі доволі складно прогнозувати цьогорічні валові збори сільськогосподарських культур. Показники залежатимуть від кількох факторів. Традиційний – погодно-кліматичні умови. Ще одна проблема полягає в фінансовому і матеріально-технічному забезпеченні українських сільгоспвиробників. Зокрема, йдеться про наявність добрив. В міністерстві зазначають, що вже зараз можна спрогнозувати зменшення їх внесення до 50% від науково-обґрунтованих норм через здорожчання. А використання дешевших технологій, в свою чергу, провокує зменшення виробництва.

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Тарас Висоцький вважає, що проблемою для аграріїв також є дорога логістика. За його словами, додатковий негативний вплив на агросектор має енергетична криза. Та, попри всі виклики, кажуть в міністерстві, агросектор продовжує працювати та демонструє адаптивність і стійкість.

Нагадаємо, що за попередніми оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.