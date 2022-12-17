Українські аграрії дали невтішний прогноз на наступний рік
Посівні площі під зерновими в Україні скоротяться на 45%, збір врожаю впаде на 60%
Через війну в аграрному секторі України в наступному році суттєво скоротяться посівні площі. Причинами такого скорочення є зменшення всіх посівних площ, зміна структури посівів та зниження врожайності зернових культур. Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
За попередніми оцінками експертів УКАБ, в 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.
«Станом на грудень 2022 року з 28,4 млн га всіх посівних площ, що були в обробітку в 2021 року по всій території нашої країни, на підконтрольній території України знаходиться 24,6 млн га (86% всієї території), з яких ще 3,8 млн га неможливо посіяти через близькість до лінії фронту, залишки снарядів тощо», – йдеться в повідомлені.
В УКАБ зазначають, що після проведення посівної озимих культур можна спостерігати значне скорочення посівних площ.
«Засіяно 3,8 млн га озимих зернових культур, що на 26% нижче порівняно до осіннього показника 2021 року на контрольованих територіях та на 43% нижче до посівів на всій території України. Варто зазначити, що північно-східні та центральні області більш критично знизили площі озимої пшениці», – повідомили експерти.
Серед причин такої тенденції – обмежена експортна можливість, дорога логістика та, як наслідок, суттєва різниця в цінах по регіонах.
«Регіони, що знаходяться територіально близько до морських портів та кордонів з ЄС, мають вищу ціну на сільськогосподарську продукцію в порівнянні з регіонами на півночі та сході нашої країни. Так, на Закарпатті ціна 1 т кукурудзи з ПДВ – 6800 грн, а в Сумській області – 4900 грн. Проте, навіть в західних областях ціна є збитковою. Тому близькість до кордону з ЄС і працюючих портів визначає спроможність відповідних областей до продовження виробництва зерна», – йдеться в аналізі УКАБ.
В наступному році вперше посівні площі під олійними культурами будуть більше, ніж під зерновими.
«Враховуючи значну частку логістики в ціні зернових культур цього року, буде спостерігатися зменшення посівів під зерновими культурами з одночасним збільшенням посівів під олійними культурами. Ціна на олійні в 2 рази перевищує ціни на зернові культури на світовому ринку. Тому за попередніми оцінками, посівні площі під зерновими культурами в 2023 році становитимуть 8,7 млн га, що на 22% менше показника 2022 року та на 45% менше показника 2021 року. При цьому посівні площі під олійними прогнозуються на рівні 9,7 млн га, що на 32% перевищує показник 2022 року та на 9% більше показника 2021 року», – зазначають аналітики.
На думку експертів УКАБ, враховуючи зниження внесення добрив на 50-60%, значні незібрані площі кукурудзи в полях, нестачу фінансування та необхідність суттєвої економії, очікувана врожайність знизиться залежно від регіону і культури на 10-30% порівняно до середньої урожайності минулих років.
«В підсумку, прогнозований вал зерна в 2023 році може скласти 34 млн т, що на 37% менше показника 2022 року та на 60% менше показника 2021 року. Щодо олійних культур, то очікується валовий збір 19,3 млн т, що на 13% більше показника 2022 року та на 15% менше показника 2021 року. З урахуванням наведених валових обсягів виробництва та внутрішніх потреб України, експортний потенціал зернових та олійних культур в 2023/24 МР буде близько 35 млн т або 3 млн т на місяць. Для порівняння: в 2021/22 МР експортний потенціал був на рівні 85 млн т зернових та олійних або 7 млн т на місяць», – підсумували в Українському клубі аграрного бізнесу.
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