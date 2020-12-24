Чи можуть оператори зв'язку чи провайдери змінювати вартість послуг і тарифні плани, — пояснення юриста

В Україні на державному рівні не регулюють тарифи мобільних операторів для споживачів — це питання цінової та ринкової конкуренції

«Абонент має широкий спектр можливостей уникнути конфліктних ситуацій з оператором — треба просто бути уважним»

Адвокат і популярний YouТube-блогер Тарас Никифорчук проаналізував політику телеком-операторів, у тому числі провайдерів доступу до мережі Інтернет і кабельного ТБ, і дійшов висновку, що в усіх політика приблизно однакова: через декілька років після запуску певного тарифу або тарифного плану вони переглядають умови.

Для абонентів це часто стає сюрпризом (однак, на жаль, не завжди приємним).

«Абонент має широкий спектр можливостей уникнути конфліктних ситуацій з оператором — треба просто бути уважним, – радить блогер-адвокат. — Стежте за розсиланнями оператора, стежте за умовами своїх тарифних планів. Головне – пам'ятати: послуги мобільного зв'язку, кабельного ТБ або доступу до Інтернету — це такий самий товар, як продукти, котрі ми щодня купуємо в магазині, чи пальне, яким ми заправляємо свої авто. А це означає, що ціна таких «цифрових товарів» може змінюватися, як і вартість будь-яких інших».

Адвокат звертає увагу, що в Україні на державному рівні не регулюють тарифи мобільних операторів для споживачів — це питання цінової та ринкової конкуренції. Проте водночас держава законодавчо визначає загальні принципи взаємодії телеком-операторів з абонентами.

Договір будь-якого телеком-оператора має відповідати основним вимогам, які затвердила своїм рішенням Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

«Оператор зв'язку повинен інформувати абонента про заплановані зміни в тарифах з дотриманням строків — за 7 днів. При цьому НКРЗІ не обмежує, тобто дозволяє операторам зв'язку в однобічному порядку змінювати і перелік, і вартість своїх послуг», — наголосив адвокат.

Приклад SMS від Vodafone про збільшення вартості тарифу за 12 днів до зміни умов

Як зазначає адвокат Никифорчук, усі оператори встановлюють приблизно однакові умови обслуговування абонентів — такий договір легко знайти на офіційних сайтах кожного з них. Цей документ — типовий, отже, не передбачає змін на бажання одного з тисяч або навіть мільйонів абонентів. Саме він установлює право операторів змінювати вартість певних послуг, переглядати тарифні пакети, їхні умови та наповнення, а також скасовувати дію застарілих тарифних планів або замінювати одні іншими.