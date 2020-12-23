На випадок кризи: Кабмін встановив страховий запас газу

Розмір запасу у разі кризи встановлено на рівні 10% від запланованих місячних обсягів поставки на наступний місяць

Кабінет міністрів увалив постанову «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2021 рік». Постачальники зобов'язані створювати запас газу лише у випадку настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації.

Розмір запасу у разі кризи встановлено на рівні 10% від запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу на наступний місяць.

«Проєкт постанови сприятиме безпеці постачання природного газу шляхом встановлення обов’язку постачальникам створювати страховий запас газу у газосховищах, який призначений для покриття дефіциту ресурсів природного газу, що може виникнути під час його постачання споживачам у випадку настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації», - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Як зазначається в документі, постанова значно зменшує фінансове навантаження на постачальників природного газу. Кошти у розмірі 2,037 млрд грн у літній період та 3,396 млрд грн у зимовий період можуть бути направлені незалежними постачальниками природного газу на придбання додаткового ресурсу природного газу.

Відповідно до чинного законодавства України, постачальники зобов'язані створювати страховий запас природного газу. Розмір страхового запасу встановлюється щорічно Кабінетом міністрів України на однаковому рівні для всіх постачальників.

Також нагадаємо, що «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для теплокомуненерго.