Від занижених тарифів на електроенергію виграють лише багаті верстви населення, – експерт

Тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року

За словами Василя Котка, питання перегляду тарифів і виправлення соціальної несправедливості уже давно назріло

Кабінет Міністра повинен ліквідувати перехресне субсидіювання на ринку електроенергії і припинити дотувати заможні верстви населення через занижені ціни.

Про це заявив президент Першої енергетичної асоціації України Василь Котко.

«Цінові субсидії, які ми даємо – це субсидії не для бідних. Це субсидії для багатих. І це чистої води популізм. Країна просто захлинається від популізму. Вже давно у жодній країні Європи немає перехресного субсидування. Вже серед країн СНГ немає цього, а ми все плентаємось і плентаємось, створюючи колосальний фінансовий дисбаланс», – наголосив Котко.

За його словами, питання перегляду тарифів і виправлення соціальної несправедливості уже давно назріло.

«Ми знаходимось серед дикунських країн, які до сих пір практикують так би мовити вирішення соціальних проблем через ціни. Абсолютно всі цивілізовані країни будь-яку соціальну допомогу надають грошима, з бюджету і т.д. Ніхто не використовує для цього ціни, бо ціни – хто більше споживає, той більше і отримує», -додав експерт.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони складають 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.