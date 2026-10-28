«Це позиція всього парламенту»: Железняк випадково запропонував підвищити зарплати нардепів замість військових (відео)

Згодом нардеп зрозумів, що обмовився і перепросив

Обмовка сталася під час обговорення поправки щодо збільшення грошового забезпечення українських військовослужбовців

Народний депутат Ярослав Железняк під час обговорення підвищення грошового забезпечення військових заявив про необхідність збільшити зарплати народним депутатам. Обмовка пролунала під час розгляду відповідної поправки, повідомляє «Главком».

«Підвищення зарплат народним депутатам – це позиція всього парламенту», – сказав Железняк.

За контекстом обговорення, депутат мав говорити про збільшення виплат військовослужбовцям, однак замість цього згадав зарплати парламентарів. Відео з відповідним фрагментом поширили в мережі.

🇺🇦🏛Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк випадково запропонував підвищити зарплати нардепам, а не військовим: відео 💬«Підвищення зарплат народним депутатам — це позиція всього парламенту», — заявив він під час обговорення поправки про підвищення грошового забезпечення військових. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Поправка стосувалася підвищення грошового забезпечення українських військових. Під час її розгляду Железняк виголосив фразу про зарплати народних депутатів, через що його слова прозвучали як пропозиція збільшити виплати парламентарям замість військовослужбовців.

Нагадаємо, що у середу, 28 жовтня, Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні. «За» проголосувало 239 народних депутатів.