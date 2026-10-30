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Безпрецедентне перемир’я: Лубінець зробив заяву, перебуваючи в окупованому Криму

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Безпрецедентне перемир’я: Лубінець зробив заяву, перебуваючи в окупованому Криму
За словами Лубінця, припинення вогню необхідне для проведення гуманітарної місії
фото: кадр з відео

Між Україною та Росією понад 75 годин триває режим тиші – такого масштабу й тривалості припинення вогню не було з 2022 року

Між Україною та Росією вже понад три доби дотримуються режиму тиші на великій ділянці фронту. Жодна зі сторін за цей час не порушила домовленості про припинення вогню. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який перебуває в Армянську на території окупованого Криму., пише «Главком».

«Вже більше ніж 75 годин є режим тиші між Україною та РФ. Жодна сторона жодного разу не порушила режим тиші. Це вперше з 2022 року, коли режим тиші встановлений на такій великій ділянці і так довго триває», – наголосив омбудсмен.

За словами Лубінця, припинення вогню необхідне для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Українська сторона координує її з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. До висвітлення місії також долучилися журналісти з трьох країн.

Для доставки гуманітарної допомоги місцевим жителям підготували 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей. Особливу увагу планують приділити людям похилого віку, особам з інвалідністю та тим, хто через стан здоров’я не може самостійно подбати про себе.

Окремо передбачена можливість евакуації цивільних. Усі охочі залишити Олешки зможуть безпечно виїхати, тоді як ті, хто вирішить залишитися, отримають необхідну гуманітарну підтримку.

Лубінець подякував Силам оборони України за сприяння в проведенні місії, російській омбудсменці Яні Лантратовій – за взаємодію, а першій леді США Меланії Трамп – за посередництво та координацію.

Омбудсмен зазначив, що робота над гуманітарною місією триває, і пообіцяв повідомляти про подальші кроки та результати.

Нагадаємо, раніше українська та російська делегації прибули до Білорусі для участі в гуманітарній операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

За інформацією білоруського державного агентства «Белта», українська делегація прибула до пункту пропуску «Нова Гута» в Гомельському районі. Російська делегація перед цим прилетіла до аеропорту Гомеля.

Гуманітарну місію організували в межах домовленостей між Україною та Росією за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Вони передбачають тимчасове припинення вогню на визначених територіях Олешок для доставлення гуманітарної допомоги та підготовки безпечної евакуації цивільного населення.

Режим припинення вогню на визначених ділянках набув чинності о 03:00 27 жовтня за київським часом.

Раніше Лубінець підтвердив, що українська делегація вирушила в напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії. За його словами, основними завданнями операції є доставлення допомоги людям, які залишаються в місті, та створення умов для їхнього безпечного виїзду.

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Теги: Херсонщина перемир'я війна Олешки Дмитро Лубінець

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