Боровся за життя після удару «шахеда». Згадаймо Романа Чижа

Лише два місяці тому захисник одружився

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Чижа.

Захисник України помер від отриманих важких поранень 10 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Роман Чиж народився 19 січня 1993 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №67 міста Львова. Продовжив навчання у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Інформатика». Закінчив військову кафедру. Працював у сфері інформаційних технологій на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Роман був доброю, світлою, чесною та щирою людиною. Із захопленням ставився до своєї професійної діяльності, вирізнявся компетентністю і відданістю своїй справі. Любив футбол, подорожі та музику. Особливе місце в його житті посідали родина та близькі люди, з якими він цінував можливість проводити час. Дуже любив свою собаку та завжди турботливо до неї ставився.

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на північно-слобожанському, донецькому та південно-слобожанському напрямках у складі 156-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Два місяці тому захисник одружився. 26 серпня він опинився в епіцентрі влучання ворожого реактивного «шахеда». Попри отримані важкі травми, воїн зміг самостійно вибратися з-під охоплених вогнем завалів. Після цього він відчайдушно боровся за життя, однак, незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати героя не вдалося.

Роман Чиж став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2025 році фото: Львівська міська рада

Прощання з воїном та чин похорону відбудуться 30 вересня 2026 року на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань №87). У Романа Чижа залишилися дружина, мати, сестра та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.