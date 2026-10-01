Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боровся за життя після удару «шахеда». Згадаймо Романа Чижа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боровся за життя після удару «шахеда». Згадаймо Романа Чижа
Роману Чижу назавжди 33 роки
колаж: glavcom.ua

Лише два місяці тому захисник одружився

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Чижа.

Захисник України помер від отриманих важких поранень 10 вересня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Роман Чиж народився 19 січня 1993 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №67 міста Львова. Продовжив навчання у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Інформатика». Закінчив військову кафедру. Працював у сфері інформаційних технологій на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Роман був доброю, світлою, чесною та щирою людиною. Із захопленням ставився до своєї професійної діяльності, вирізнявся компетентністю і відданістю своїй справі. Любив футбол, подорожі та музику. Особливе місце в його житті посідали родина та близькі люди, з якими він цінував можливість проводити час. Дуже любив свою собаку та завжди турботливо до неї ставився.

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на північно-слобожанському, донецькому та південно-слобожанському напрямках у складі 156-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Два місяці тому захисник одружився. 26 серпня він опинився в епіцентрі влучання ворожого реактивного «шахеда». Попри отримані важкі травми, воїн зміг самостійно вибратися з-під охоплених вогнем завалів. Після цього він відчайдушно боровся за життя, однак, незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати героя не вдалося.

Роман Чиж став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2025 році
Роман Чиж став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2025 році
фото: Львівська міська рада

Прощання з воїном та чин похорону відбудуться 30 вересня 2026 року на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань №87). У Романа Чижа залишилися дружина, мати, сестра та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 вересня 2026 року у Києві відбулися історичні переговори Зеленського зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом (ліворуч) та Джаредом Кушнером (праворуч)
Переговори без зради й дива: що чекає Україну далі
7 вересня, 14:24
Глава держави заявив, що російські війська свідомо роблять дітей учасниками війни
Зеленський жорстко висловився про росіян після масованої атаки у День знань (відео)
1 вересня, 12:45
На кожен квадратний кілометр захопленої території припадало в середньому близько 340 російських втрат
Україна за серпень звільнила більше території, ніж захопила Росія – ISW
2 вересня, 09:11
Дальність такого боєприпасу становить близько 500 км, а бойова частина може важити 100–150 кг
Росія створила дешеву ракету для виснаження ППО України
1 вересня, 14:53
У районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників
ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб
4 вересня, 14:38
Триває 1655-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року
5 вересня, 08:52
Російські військові доповідали про перебільшені просування, що спотворювало уявлення керівництва РФ про ситуацію на фронті
Кремль будував переговорну позицію на вигаданих успіхах армії – ISW
8 вересня, 08:23
Росія направила Японії ноту протесту через розміщення американських ракетних комплексів Typhon
Кому належать Південні Курили? Кремль поставив ультиматум Японії
18 вересня, 15:43
Міністру зосередиться на оперативній роботі та прискоренні процесів, пов'язаних із протидією російській агресії
Міністр оборони переніс закордонні поїздки через російський терор
29 вересня, 12:41

Суспільство

Драпатий зробив заяву до Дня захисників і захисниць України
Драпатий зробив заяву до Дня захисників і захисниць України
Зеленський із передової звернувся до захисників України
Зеленський із передової звернувся до захисників України
Боровся за життя після удару «шахеда». Згадаймо Романа Чижа
Боровся за життя після удару «шахеда». Згадаймо Романа Чижа
Субсидії, тарифи та нові правила для продуктів: що зміниться з 1 жовтня 2026
Субсидії, тарифи та нові правила для продуктів: що зміниться з 1 жовтня 2026
День захисників та захисниць України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День захисників та захисниць України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua