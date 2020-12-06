Чому обвалився долар і чи чекати подальшого зміцнення гривні

За словами експертів, гривня зміцніла ненадовго

Закінчилася осінь – закінчилося зміцнення готівкового долара. З 1 грудня його курс пішов вниз, відкотившись за чотири дні відразу на 18 копійок, до 28,44 грн/долар у продажу і 28,24 грн/долар в покупці. Якого тренду очікувати до середини грудня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

На минулих вихідних і в понеділок курс долара показував стійке зростання, дійшовши в продажу до 28,62 грн. Востаннє долар коштував так дорого майже місяць тому – 4 листопада. Але вже до п’ятниці один долар можна було купити набагато дешевше – по 28,44 грн. І ті, хто відразу після вихідних придбав задорого готівкову валюту, напевно про це пошкодували.

Те, що українці зараз міняють гривневі заощадження на доларові, підтвердив і Нацбанк. За його даними, в листопаді вперше в цьому році обсяг купівлі готівкової валюти перевищив обсяг продажів.

У НБУ підрахували: в листопаді, порівняно з жовтнем, українці скоротили продаж валюти на 3% – до 1,32 млрд доларів в еквіваленті. А ось її купівля виросла на 11,7% – до 1,44 млрд доларів в еквіваленті. В результаті перевищення покупки «кешу» над продажем склало майже 128 млн доларів. Цікаво, що востаннє така ж ситуація була рівно рік тому.

Нацбанк з понеділка, 30 листопада, по середу, 2 грудня, зміцнив гривню ще на 9 копійок, до 28,56 грн/долар. Але до п’ятниці несподівано послабив відразу на 26 копійок (до 28,30). На понеділок, 7 грудня, регулятор встановив курс 28,29 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти називають зміцнення гривні короткочасним.

За їхньою оцінкою, зміцнення гривні спостерігалося на тлі формування сильного дисбалансу на міжбанківському валютному ринку.

«Неактивність імпортерів і пасивність нерезидентів призвели до різкої зміни ринкових настроїв, – висловив спільну думку Андрій Шевчишин. – Продавці в результаті змушені продавати валюту за зовсім привабливими цінами. Одним з великих продавців був, до речі, державний «Нафтогаз». У моменти подібних дисбалансів активна позиція НБУ була б до речі, щоб викупити валюту в резерви. Але регулятор не виявляє активності вже не перший тиждень».

Чого очікувати наступного тижня

Експерти впевнені, що після вихідних тренд знову зміниться – буде невелике ослаблення гривні.

Андрій Шевчишин говорить, що скасування карантинних обмежень вихідного дня, розмови, що, можливо, локдауну не буде або він буде після Нового року, можуть повернути частину імпортерів на ринок. Це призведе до зміцнення долара.

«Нерезиденти і спекулянти, користуючись ціновою кон’юнктурою (різким відкотом курсу), також можуть повернутися до покупок. А ось «Нафтогаз» та інші продавці валюти після активних розпродажів, ймовірно, візьмуть паузу. В результаті очікуємо наступнго тижня відновлення позиції долара. Ймовірно, безготівкова гривня відкотиться в діапазон 28,30-28,40 грн/долар», – прогнозує Андрій Шевчишин.

Це означає, що курс продажу готівкової гривні знову дійде до 28,55-28,60 грн/долар.

Олег Пендзин впевнений: зміцнення гривні обернеться ще глибшим її падінням. Причина – в недовиконанні держбюджету, тільки за захищеними статтями видатків не вистачає 14 млрд грн. В результаті влада змушена робити запозичення під високий відсоток: гривневі цінні папери (ОВДП) зараз розміщують під 11% річних (у листопаді було менше 10%). Що підвищило до них інтерес нерезидентів, приплив доларів на міжбанк зріс, курс долара впав. Але це тимчасово.

«Наступного тижня побачимо нове ослаблення гривні в межах 15-20 коп. Для готівкового ринку це близько 28,60 грн/долар у продажу», – уточнив Олег Пендзин.

Олександр Охріменко також прогнозує, що готівковий долар буде в коридорі 28,40-28,60 грн. Причому до кінця наступного тижня курс повинен зрости.

Продавати чи купувати валюту

Експерти кажуть, що ситуативне здешевлення долара робить зараз вигідною його покупку.

«Тренд останніх двох місяців не змінився: гривня повільно знецінюється, як і раніше надійніше зберігати заощадження у валюті», – упевнений Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко відзначив, що багато українців так і роблять. За його даними, обсяг гривневих депозитів у листопаді скоротився, а валютних – збільшився.

«Хто розуміє вигоду, зараз переходить з гривні у валюту. Сподіваються на тлі падіння ставок за вкладами у гривні і її девальвації заробити більше за рахунок зростання курсу долара плюс невеликі відсотки», – підсумував Олександр Охріменко.

З ним згоден і Олег Пендзин. Він упевнений, що перспективи опускання курсу до 29 грн/долар і більше стають все реальнішими.

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Джерело: Сегодня