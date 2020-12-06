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    У світі

    У Росії почався «головний феєрверк» року. Горить ринок піротехніки (відео)

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    У Ростові-на-Дону загорівся павільйон з піротехнікою - У Росії почався «головний феєрверк» року. Горить ринок піротехніки (відео)
    У Ростові-на-Дону загорівся павільйон з піротехнікою

    Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає

    У Ростові-на-Дону загорівся павільйон ринку «Класик» з піротехнікою. Відповідне відео з’явилося в мережі.

    На поширених кадрах видно, як безліч піротехнічних виробів вибухають в повітрі й розлітаються в різні боки. За тим, що відбувається здалека спостерігають перехожі, а до місця під’їжджають машини пожежників і рятувальників.

    За даними «Інтерфаксу», до 8:00 за київським часом площа пожежі збільшилась з 1,5 до 2,5 тисячі квадратних метрів. «Спочатку двоповерховий торговий павільйон загорівся на площі 200 «квадратів». Пожежі присвоєно четвертий номер складності. До гасіння залучено 144 людини та 44 одиниці техніки», – повідомили в МНС Росії по Ростовській області.

    За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.

    Нагадаємо, 5 грудня три чоловіки отримали травми під час пожежі у будинку на Відрадному проспекті, що у Солом’янському районі Києва. Один з них – через те, що рятуючись від вогню вистрибнув з вікна п’ятого поверху.

    Як повідомлялося, на Сумщині горів багатоквартирний будинок, є жертва.

    Теги: пожежа Росія ринок машини будинок
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