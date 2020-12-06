У Росії почався «головний феєрверк» року. Горить ринок піротехніки (відео)

Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає

У Ростові-на-Дону загорівся павільйон ринку «Класик» з піротехнікою. Відповідне відео з’явилося в мережі.

На поширених кадрах видно, як безліч піротехнічних виробів вибухають в повітрі й розлітаються в різні боки. За тим, що відбувається здалека спостерігають перехожі, а до місця під’їжджають машини пожежників і рятувальників.

За даними «Інтерфаксу», до 8:00 за київським часом площа пожежі збільшилась з 1,5 до 2,5 тисячі квадратних метрів. «Спочатку двоповерховий торговий павільйон загорівся на площі 200 «квадратів». Пожежі присвоєно четвертий номер складності. До гасіння залучено 144 людини та 44 одиниці техніки», – повідомили в МНС Росії по Ростовській області.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.

Нагадаємо, 5 грудня три чоловіки отримали травми під час пожежі у будинку на Відрадному проспекті, що у Солом’янському районі Києва. Один з них – через те, що рятуючись від вогню вистрибнув з вікна п’ятого поверху.

Як повідомлялося, на Сумщині горів багатоквартирний будинок, є жертва.