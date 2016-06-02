Чому українці бояться приватизації? Економіст назвав міфи, якими живуть громадяни

Директор фонду Блейзера пояснив, чому Україні необхідна приватизація держмайна

Через те, що в Україні зовсім мало успішних випадків приватизації, люди продовжують жити певними міфами щодо цього питання. У цьому переконаний економіст Олег Устенко. Які саме міфи з приводу приватизації лякають українців, Устенко розказав у інтерв’ю «Главкому». Перший, за його словами, звучить так: «немає сенсу щось



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Ілюстрація з відкритих джерел

Директор фонду Блейзера пояснив, чому Україні необхідна приватизація держмайна

Через те, що в Україні зовсім мало успішних випадків приватизації, люди продовжують жити певними міфами щодо цього питання. У цьому переконаний економіст Олег Устенко. Які саме міфи з приводу приватизації лякають українців, Устенко розказав у інтерв’ю «Главкому».

Перший, за його словами, звучить так: «немає сенсу щось продавати, адже все рівно все буде розграбовано олігархами». Другий — «гроші від продажу будуть розграбовані».

«На фоні цих міфів, наша модель (корупційного управління держпідприємствами,– Главком) існувала протягом 20 років», — коментує Устенко.

«Україна, яка завжди використовувала стару експортно орієнтовану модель, так і не змогла прийти до інвестиційного росту. До нього можна дійти лише, допустивши інвестиції у економіку. А інвестиції можна допустити за умов сприятливого бізнес-клімату, якого нема», — говорить Устенко.

Експерт нагадує: були очікування, що за 2014-2017 роки бізнес-клімат різко покращиться, почнуть заходити інвестори. «Але незначні зрушення не спричинили появи великих інвесторів. Звісно, можна нарікати на війну на сході. Але зараз у нас обсяги інвестицій в чотири рази менше, ніж за хороших часів. І це при умові, що в світі зріс попит на ризиковані інвестиції. А Україна належить до ризикованих інвестиційних країн і могла б спробувати привернути до себе увагу, однак цього не сталося. Це також результат відсутності приватизації», — пояснює економіст.

Нагадаємо, що чергова спроба запустити приватизацію в Україні відбулася 9 листопада. У цей день в парламенті був проголосований в першому читанні законопроект «Про приватизацію державного майна».

Переваги, які надає черговий приватизаційний законопроект 7066, - це прозорі аукціони та вирішення суперечок через англійське право. Економіст Олег Устенко зазначає, що це може стати родзинкою, яка приверне увагу інвесторів до України.

Чергове ж пускання пилу в очі і невиконання обіцянок щодо запуску приватизації може призвести до значного погіршення стосунків з МВФ. Адже ухвалення згаданого закону залишається однією з умов для співпраці з цією установою.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Олег Устенко: Приватизація - це не наповнення бюджету, а спосіб знизити корупцію