Ціна газу на Запоріжжі буде змінюватись щомісяця



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Коливання ціни для споживачів пов’язане зі зміною оптової ціни газу від «Нафтогазу»

З 1 травня 2019 року уряд, НКРЕКП та Нафтогаз встановлюють ціну газу для населення по новім правилам. Тому для Запорізької області та міста Запоріжжя в травні вона складає 8072,57 грн за тис куб.м, а в червні - 8452,64 за тис куб.м.

Коливання ціни пов’язане із групою Нафтогаз: по-перше, змінилась оптова ціна газу від НАК «Нафтогаз України», по-друге, для «Укртрансгазу» введені нові тарифи на транспортування газу. Саме через зміну цих тарифів з 1 травня кожен регіон отримує свою ціну газу для населення.

НКРЕКП встановила для АТ «Укртрансгаз» нові тарифи на транспортування газу. У зв’язку із зміною тарифів «Укртрансгазу» кінцева ціна газу для побутових споживачів буде різною на всій території України.

До цього нововведення ціна газу була єдина для споживачів у всіх областях, тому що діяв однаковий загальний тариф на доставку газу. Загальний тариф на доставку складався з тарифу на транспортування для «Укртрансгаз» та тарифу на розподіл для операторів ГРМ. Тож із 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на доставку газу.

«Нам тепер потрібно кожного місяця подавати дані в органи соціального захисту для нарахування пільг та субсидій, бо кожного місяця це будуть різні цифри, а відповідно і різні нарахування пільговим категоріям громадян. Також навіть в межах однієї області діє різна ціна, наприклад у Мелітополі і Мелітопольському районі вона інша. І люди повинні бути готовими до того, що в платіжках мешканці сусідних селищ побачать різні цифри», - зазначила директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Тетяна Колеснікова.

Інформацію про всі складові ціни газу кожен клієнт «Запоріжгаз Збуту» отримує щомісяця, в рахунках за газ.