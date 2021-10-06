Ціна газу в Європі б'є рекорди: 46 грн за кубометр

З початку місяця ріст ціни на газ складає 26%

На ф'ючерсному ринку Європи ціна на газ 5 жовтня зросла на понад 20% – до €119 мегават-години (MWh). Це новий абсолютний максимум, про що свідчать дані торгів, повідомляє ExPro.

У порівнянні з попереднім днем ціни зросли на рекордні €21/MWh. З початку місяця ріст складає 26%, з початку року газ подорожчав у 6 разів, а у порівнянні з жовтнем минулого року – майже у 9 разів. У доларах ціна на газ становила близько $1 425/тис куб м.

При переводі у гривні вартість газу у Європі складає 46 000 грн/тис куб м (з ПДВ). Враховуючи різкий ріст цін у Європі, газ в Україні торгується значно дешевше – приблизно на 9 000 – 10 000 грн/тис куб м або на €20/MWh. Така ситуація робить привабливим експорт газу з України. За інформацією ExPro, у жовтні понад 15 компаній планують експортувати газ з українських сховищ до Європи, загальний обсяг майже 500 млн куб м.

В основному ціни та попит на природний газ зростали вслід за цінами на електроенергію, а також на фоні оновлених прогнозів погоди на жовтень, які показують похолодання. Крім того, на фоні рекордно низьких запасів у ПСГ, разом з похолоданням та наближенням опалювального сезону зростають і побоювання учасників ринку. Прогнозована наповненість ПСГ на початок відбору складає 78%, що на 12% нижче, ніж середнє значення за 10 років. Ціни на інші енергоносії також встановлюють рекорди. Зокрема, ціни на вугілля оновили історичний рекорд.

Нагадаємо, 6 жовтня Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи знову встановила рекорд. Сьогодні вранці вона вперше за всю історію перевищила $1600 за тисячу кубометрів.