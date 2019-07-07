Ціна на електроенергію з запуском ринку суттєво не зміниться, - експерт



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За словами експерта, по факту місяця всі розрахунки буде здійснено в рамках граничних тарифів

В новому ринку електроенергії постачальник виставляє клієнтам передоплату, яка цього місяця була нарахована за нормативами, що діяли до впровадження граничних тарифів. По факту місяця суми в платіжках будуть знижені. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в блозі на сайті «Кореспондент», коментуючи отримання деякими споживачами платіжок з вищими тарифами.

«В новому ринку постачальник виставляє клієнтам передоплату за електроенергію (адже і сам купує електроенергію за передоплатою), а потім вже по факту закриття місяця - остаточний рахунок і коректує суми. Цього місяця передоплата виставлялася за нормативами ще до так званих прайс-кепів (граничні тарифи), тому деякі споживачі могли отримати платіжки із вищими тарифами. Однак це тимчасове явище - по факту місяця всі розрахунки будуть відбуватися в рамках саме прайс-кепів, тому ціна електроенергії, як і говорив уряд та НКРЕКУ, суттєво не зміниться», - повідомив експерт.

Юрій Корольчук також звернув увагу, що наразі залишається нерозв’язаною проблема тарифу на послуги з передачі електроенергії «Укренерго», який має потенціал для зниження, що також позначиться на сумах в платіжках. Та висловив впевненість у вирішенні питання найближчим часом.

«Ринок електроенергії успішно пережив перший робочий тиждень. Апокаліптичні прогнози не справдились. Водночас, окремі учасники ринку висловлюють невдоволення, коли програють конкуренцію, або коли хочуть повернути все «назад», коли вони себе чудово почували у регульованому житті ринку електроенергії. Але так вже точно не буде», - констатував експерт.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 липня заявив, що новий ринок електроенергії функціонує успішно, і ціна на електроенергію не зросла. А також наголосив, що енергоринок з 1 липня працює в межах тих запобіжників та цінових обмежень, які були створені рішеннями уряду та галузевого регулятора.