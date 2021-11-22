Перевізники повідомили, чи подорожчає проїзд у київських маршрутках із 1 січня

Наразі проїзд у маршрутках коштує 8-10 грн в залежності від маршруту

Перевізники запевняють, що питання підвищення тарифу в столичних маршрутках «поки не обговорюється»

Асоціація перевізників Києва та Київської області поки що не розглядає питання про підвищення цін на проїзд з нинішнього рівня 8-10 грн.

Навіть у разі зростання вартості проїзду в комунальному громадському транспорті Києва питання щодо підвищення тарифу в столичних маршрутках «поки не обговорюється». У цьому UBR.ua запевнив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

На питання про те, чи буде збережено чинний рівень цін на проїзд у межах Києва (8-10 грн за поїздку в залежності від маршруту), у тому числі і після Нового року, Мойсеєнко також відповів ствердно.

Нагадаємо, 16 листопада столична влада заявила про підвищення вартості проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Але 17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Після ухвалення рішення про подорожчання проїзду в комунальному транспорті Києва приватні перевізники теж можуть підвищити тарифи. В асоціації перевізників Києва та Київської області кажуть, що потрібно дочекатися, коли відбудуться громадські обговорення намірів влади щодо підвищення вартості проїзду.

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