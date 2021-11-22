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    Перевізники повідомили, чи подорожчає проїзд у київських маршрутках із 1 січня

    •  glavcom.ua
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    Наразі проїзд у маршрутках коштує 8-10 грн в залежності від маршруту - Перевізники повідомили, чи подорожчає проїзд у київських маршрутках із 1 січня
    Наразі проїзд у маршрутках коштує 8-10 грн в залежності від маршруту
    фото: glavcom.ua

    Перевізники запевняють, що питання підвищення тарифу в столичних маршрутках «поки не обговорюється»

    Асоціація перевізників Києва та Київської області поки що не розглядає питання про підвищення цін на проїзд з нинішнього рівня 8-10 грн.

    Навіть у разі зростання вартості проїзду в комунальному громадському транспорті Києва питання щодо підвищення тарифу в столичних маршрутках «поки не обговорюється». У цьому UBR.ua запевнив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

    На питання про те, чи буде збережено чинний рівень цін на проїзд у межах Києва (8-10 грн за поїздку в залежності від маршруту), у тому числі і після Нового року, Мойсеєнко також відповів ствердно.

    Нагадаємо, 16 листопада столична влада заявила про підвищення вартості проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

    Але 17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

    Після ухвалення рішення про подорожчання проїзду в комунальному транспорті Києва приватні перевізники теж можуть підвищити тарифи. В асоціації перевізників Києва та Київської області кажуть, що потрібно дочекатися, коли відбудуться громадські обговорення намірів влади щодо підвищення вартості проїзду.

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    Теги: Київ тарифи громадський транспорт
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    Перевізники повідомили, чи подорожчає проїзд у київських маршрутках із 1 січня