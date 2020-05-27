Здорожчання пального через введення мита на дизпаливо ускладнить роботу агропідприємств



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Продовольча безпека країни тримається на стабільній роботі агропромислового комплексу, особливо середніх та дрібних підприємств, - аграрій

Осінньо-польові роботи забирають дві третини паливно-мастильних матеріалів від річної потреби і їх здорожчання економічно вдарить господарства, - Томич

Здорожчання пального через запровадження мита на дизпаливо ускладнить роботу аграріїв та може спричинити продуктові кризи в країні. Про це заявив голова Союзу українського селянства Іван Томич.

«Якщо ситуація зміниться в сторону зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, то це серйозно економічно ускладнить діяльність всіх форм господарювання, особливо знову середніх і дрібних. Тому що збирання врожаю і осінньо-польові роботи забирають дві третини паливно-мастильних матеріалів від річної потреби. А якраз в цей період, якщо відбудеться зростання ціни, це серйозно вдарить слабку економіку господарств», - сказав Томич.

За його словами, нині продовольча безпека країни тримається на стабільній роботі агропромислового комплексу, особливо середніх та дрібних підприємств. І погіршення економіки таких господарств через зростання вартості паливна може спричинити продуктові кризи.

«Здорожчання палива буде призводити до не просто ускладнення економіки господарств, а до продовольчої нестабільності, особливо по окремих продуктах. І осінь цього року вже може показати окремі продуктові кризи», - вважає Томич.

За повідомленням ЗМІ, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки 22 травня відклала прийняття рішення щодо акцизів і квот на скраплений газ і дизельне паливо.

Нагадаємо, у лютому на спільній пресконференції голова Нафтогазової асоціації України Неля Привалова, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков, виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко заявивши, що введення мита в розмірі 8,46% на імпортовані з Росії дизельне паливо і скраплений газ призведе до неминучого підвищення цін для всіх споживачів та виступили за збереження вільного і конкурентного ринку без штучних обмежень.

До відома, народний депутат Людмила Буймістер заявила, що підвищення цін на дизельне паливо протирічить стратегії уряду.

До відома, експерт розповів, чому ціни на пальне падають повільно.

Як повідомлялося, з 2018 року вартість пального в Україні знизилась на 8-11 грн.

Нагадаємо, експерт поінформував, коли ціни на пальне знову почнуть зростати.