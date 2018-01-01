Данченко: Ліцензування лотерейних операторів дозволить зробити цю сферу прозорою
- Сьогодні, 11:29
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«Податки, сплачені операторами лотерейного ринку повинні йти на розвиток дитячого спорту і культуру»
Заплановане Кабміном ліцензування лотерейних операторів - вірний крок, це дозволить зробити цю сферу прозорою. Про це заявив глава Комітету з питань інформатизації та зв’язку, народний депутат Олександр Данченко.
«Я за ті заходи, які приведуть до повної прозорості лотерейного бізнесу та ліквідації чорного грального ринку. Безумовно, цю сферу в нашій країні потрібно приводити до міжнародних стандартів. Наприклад, я вважаю, що необхідно запровадити централізовану систему обліку, яка була б доступна ДФС, і в якій би відображалися всі дані щодо виграшів і т. д. Це дозволить усунути проблему неврахованих доходів від діяльності у цій сфері. Такий підхід вписується в концепцію цифрової економіки», - зазначив народний депутат.
Окрім того, як зазначив Данченко, податки, сплачені операторами лотерейного ринку, як це прийнято в багатьох країнах, повинні йти на розвиток дитячого спорту і культуру.
Ліцензійні умови для лотерейних операторів, які має намір затвердити Кабмін, розроблені відповідно до Закону «Про державні лотереї в Україні».
Як повідомлялося, ЗМІ відзначили в діях Антимонопольного комітету, який розкритикував положення закону про державні лотереї, спробу відтягнути прийняття ліцензійних умов урядом. На думку журналістів, це робиться в інтересах російських власників лотерейних компаній МСЛ і «Патріот», які з 2015 року перебувають під санкціями і не мають права на господарську діяльність в Україні.