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    Економіка та фінанси

    США закликали ЄС ввести санкції проти енергетики та банків РФ – Bloomberg

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    Штати радяться з ЄС щодо санкцій проти Росії&nbsp;у разі вторгнення в Україну - США закликали ЄС ввести санкції проти енергетики та банків РФ – Bloomberg
    Штати радяться з ЄС щодо санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну
    фото: tass

    ЄС побоюється, що поспішні санкції можуть підірвати дипломатичні зусилля щодо врегулювання кризи

    Білий дім схиляє Євросоюз до ухвалення санкцій проти російського енергетичного сектору та банків у разі вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

    Євросоюз побоюється, що поспішні санкції можуть підірвати дипломатичні зусилля щодо врегулювання кризи. Також у ЄС вважають проблематичним відключення РФ від платіжної системи Swift, оскільки це «вплине на ринок енергоносіїв та на інший експорт із Росії». Європа більше залежить від Росії в імпорті енергії та інших видів імпорту, ніж США.

    Також у ЄС побоюються повного припинення Москвою експорту газу. Росія забезпечує близько 40% європейських постачань.

    На днях лідери ЄС домовилися продовжити санкції проти Росії.

    Як відомо, Європарламент прийняв нову резолюцію стосовно ситуації на українському кордоні та окупованих територіях. Серед іншого, пропонується відключити Росію від Swift у разі вторгнення в Україну.

    Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

    Раніше країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

    Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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    Теги: ЄС Росія енергетика США санкції банк агресія Україна
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    США закликали ЄС ввести санкції проти енергетики та банків РФ – Bloomberg