США готові запровадити нові санкції проти Росії через Україну

Псакі: США без вагань застосовуватимуть санкції проти РФ через ситуацію навколо України

США контактують з українцями та росіянами щодо можливих санкцій, заявила Джен Псакі

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила про готовність США запровадити нові санкції проти Росії через Україну. Про це Псакі заявила під час пресбрифінгу у Вашингтоні.

Псакі сказала, що США ясно говорили про своє занепокоєння щодо загрозливої риторики Росії та щодо повідомлень про зростання кількості військ на кордоні.

За її словами, американська сторона контактує з Росією та Україною щодо ситуації на кордоні цих країн.

Прессекретар наголосила, що Сполучені Штати готові використати санкційні інструменти проти Росії.

«Ми безпосередньо контактуємо з українцями та росіянами щодо того, якими можуть бути ці інструменти», – додала вона.

Псакі зазначила, що США «не вагатимуться», використовуючи їх.

До слова, американські конгресмени від Демократичної партії погодилися розглянути пакет поправок до оборонного бюджету, які передбачають запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у сертифікації газопроводу «Північний потік – 2».