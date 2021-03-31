Декларація Єрмака: квартира у Києві, Mercedes та понад 444 тис. зарплати

На банківських рахунках у глави Офісу президента розміщено майже 4 млн грн, $153 тис. та €50 тис.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак задекларував за 2020 рік автівку Mercedes-Benz S 350 d 4matic long, квартиру в Києві та 444 тис. грн заробітної плати

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

Зазначається, що Єрмак отримав 444 539 тис. заробітної плати в Державному управлінні справами.

У свою чергу ТОВ «Міжнародна юридична компанія» виплатила йому за рік 17 тис. грн, ТОВ «Сінемадей» – 5 тис. грн, ТДВ «Експрес страхування» – 9 тис. грн.

Єрмак задекларував квартиру в Києві площею 107,8 м2. А також куплений рік тому за 3 млн грн Mercedes-Benz S 350 d 4matic long.

На банківських рахунках у нього розміщено майже 4 млн грн, $153 тис. та €50 тис.

Також він має корпоративні права в п'яти Товариствах з обмеженою відповідальністю, які займаються юридичними і фінансовими питаннями, медіаринком і фармацією.

У «Приватбанку» очільник Офісу президента тримає на депозиті 227 тис. грн. Єрмак також позичив третім особам 1,4 млн грн, при цьому сам він винен 8,3 млн грн.

До слова, депутат від ОПЗЖ задекларував африканського лева (фото, відео).

Нагадаємо, що сім’я куратора «Великого будівництва» за рік збагатилась квартирою у Києві та двома земельними ділянками.