За рік Найєм заробив в «Укроборонпромі» 3 млн грн - декларація
На банківських рахунках посадовець зберігає 353,3 тис. грн, готівкою – 300 тис. грн.
Колишній журналіст, а нині заступник гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади концерну «Укроборонпром» оприлюднив е-декларацію за 2020 рік
Заступник гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади державного концерну «Укроборонпром» Мустафа-Масі Найєм задекларував за 2020 рік 3,14 млн грн сукупного доходу (у 2019 році його доходи становили 1,11 млн грн).
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.
Заробітна плата Найєма становила 3 млн грн. Ще він вказав 1 тис. грн неоподатковуваного додаткового блага, отриманого від «Укроборонпрому».
Крім цього, посадовець заробив 140 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.
На банківських рахунках він зберігає 353,3 тис. грн, готівкою – 300 тис. грн.
Що стосується нерухомості, то Мустафа Найєм зазначив дві столичні квартири. Одну з них площею 66,4 кв. м він орендує. Інша ж, яка площею 63,3 кв. м, на 20% знаходиться у його власності.
Ще Найєм задекларував три торгові марки, зареєстровані у січні 2015 року.
Крім цього, декларант вказав, що є головою наглядової ради київського заводу «Радар»; членом наглядової ради ПАТ НВО «Київський завод автоматики», АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» і ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».
Також є членом громадських організацій «Громадське телебачення», «Глобал офіс», «Лід Офіс», «Ініціатива реальних дій».Як відомо, Мустафа-Масі Найєм був призначений заступником генерального директора «Укроборонпрому» з питань взаємодії з органами державної влади 11 листопада 2019 року. З 1 березня 2021 року – заступник генерального директора з управління активами.