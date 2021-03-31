За рік Найєм заробив в «Укроборонпромі» 3 млн грн - декларація

Колишній журналіст, а нині заступник гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади концерну «Укроборонпром» оприлюднив е-декларацію за 2020 рік

Заступник гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади державного концерну «Укроборонпром» Мустафа-Масі Найєм задекларував за 2020 рік 3,14 млн грн сукупного доходу (у 2019 році його доходи становили 1,11 млн грн).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Заробітна плата Найєма становила 3 млн грн. Ще він вказав 1 тис. грн неоподатковуваного додаткового блага, отриманого від «Укроборонпрому».

Крім цього, посадовець заробив 140 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

На банківських рахунках він зберігає 353,3 тис. грн, готівкою – 300 тис. грн.

Що стосується нерухомості, то Мустафа Найєм зазначив дві столичні квартири. Одну з них площею 66,4 кв. м він орендує. Інша ж, яка площею 63,3 кв. м, на 20% знаходиться у його власності.

Ще Найєм задекларував три торгові марки, зареєстровані у січні 2015 року.

Крім цього, декларант вказав, що є головою наглядової ради київського заводу «Радар»; членом наглядової ради ПАТ НВО «Київський завод автоматики», АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» і ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Також є членом громадських організацій «Громадське телебачення», «Глобал офіс», «Лід Офіс», «Ініціатива реальних дій».