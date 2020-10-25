Розрекламоване Зеленським «загальнонаціональне опитування» повністю провалилося

Сьогодні ввечері ця недобросовісна гра закінчиться

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Разрекламированный президентом Зеленским «общенациональный опрос» полностью провалился.

Даже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не участвовал в опросе.

Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5-10 раз, а «опросники» говорят - «спасибо, делайте нам статистику». Никакой защиты от повторного голосования нет - а ведь это ключевая задача экзит-полла, не допустить фальсификаций.

Организован опрос просто издевательски и цинично.

На многих участках опросников вообще нет. То есть мнение всех граждан даже не интересовало организаторов.

Там, где опрос есть - наняли детей, очевидно, за деньги, которые ничего не понимают, и ни один не может объяснить - какая фирма наняла, кто нанял, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов?

Полиция сбилась с ног сегодня, поскольку наши прекрасные бдительные граждане срывают опрос, вызывают полицию для фиксации нарушений организаторов опроса.

Сегодня вечером эта недобросовестная игра закончится. «Результаты» «президентского опроса» огласит руководитель проекта Артем Гагарин - музыкальный продюсер 95 квартала.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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