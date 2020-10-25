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    Думки вголос

    Розрекламоване Зеленським «загальнонаціональне опитування» повністю провалилося

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Розрекламоване Зеленським «загальнонаціональне опитування» повністю провалилося

    Сьогодні ввечері ця недобросовісна гра закінчиться

    Мовою оригіналу

    Разрекламированный президентом Зеленским «общенациональный опрос» полностью провалился.

    Даже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не участвовал в опросе.

    Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5-10 раз, а «опросники» говорят - «спасибо, делайте нам статистику». Никакой защиты от повторного голосования нет - а ведь это ключевая задача экзит-полла, не допустить фальсификаций.

    Организован опрос просто издевательски и цинично.

    На многих участках опросников вообще нет. То есть мнение всех граждан даже не интересовало организаторов.

    Там, где опрос есть - наняли детей, очевидно, за деньги, которые ничего не понимают, и ни один не может объяснить - какая фирма наняла, кто нанял, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов?

    Полиция сбилась с ног сегодня, поскольку наши прекрасные бдительные граждане срывают опрос, вызывают полицию для фиксации нарушений организаторов опроса.

    Сегодня вечером эта недобросовестная игра закончится. «Результаты» «президентского опроса» огласит руководитель проекта Артем Гагарин - музыкальный продюсер 95 квартала.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Володимир Зеленський
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