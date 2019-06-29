Депутат розповів, як виводились мільярди і «малювалась» прибутковість ПриватБанку



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На початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit «Приватбанку», підтвердила, що банк був об'єктом масштабних шахрайських дій протягом десяти років до націоналізації

Два найбільш популярні способи виведення грошей з банку – заплутати Нацбанк за допомогою виведення капіталу через кіпрську філію та перекредитування через треті фірми - Різаненко

Народний депутат, член Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, як виводились гроші з ПриватБанку.

«От видається кредит у 100 млн якійсь пов'язаній особі. З відсотками в 20%, вона має повернути банку 120 млн. Тоді видається кредит іншій пов'язаній особі на суму 150 млн, яка позичає 120 млн попередній компанії, щоб та погасила свій кредит. Банк собі записує, що кредит прекрасний, повністю погашений і ще 20 млн прибутку намальовані. І як снігова куля у вас в активах і пасивах починають зростати суми розмірів кредитів і ось той намальований прибуток», - говорить член Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Різаненко розповів ще одну показову історію про майно, що було начебто під заставою, – нафтобази, які були оцінені в приблизно 50 млн грн.

«Коли ж приїхали подивитись ту нафтобазу, то там все поросло травою, цистерни вже на металолом вкрали, залишилися тільки каркаси якихось господарських будівель», - зазначив нардеп і додав, що те, як виводилися кошти через кіпрську філію ПриватБанку також є окремою історією.

«Переведення коштів, наприклад, з київської філії на кіпрську не вважалось зовнішньоекономічною операцією, а проходило як всередині України. Але регулятор Кіпру сприймав цю філію як окрему юрособу, і коли та філія перераховувала кошти кудись за межі Кіпру, це вже вважалось операцією всередині ЄС і в Україну про це ніяк не рапортували. Відповідно Нацбанк не знав про ці операції. Саме таким чином значна частина коштів зникла в напрямку іноземних держав», - запевняє Різаненко.

За словами члена спецкомісії з приватизації, кошти виводились частинами. «Один великий епізод відбувся літом 2014 року, коли «Приват» отримав рефінансування на 18 млрд грн, що на той час становило $1,5 млрд. Ці кошти пішли через кіпрську філію і зникли таким чином. Другий епізод стосується 2016 року, коли були перемовини про те, щоб докапіталізувати банк та замінити активи на якісні і надати особисті гарантії поруки від Коломойського. Були обіцянки, але в дійсності в цей час все готувалося на заміну цього портфелю на пустоту», - наголошує політик.

Різаненко говорить, що твердження Коломойського стосовно того, що всі позичальники ПриватБанку пройшли аудит Pricewaterhouse не відповідає дійсності.

«Я впевнений, що він помилився, бо Pricewaterhouse робив аудит банку, а не тих компаній, що набрали кредитів на 150 млрд грн. І ви знаєте, що Pricewaterhouse був позбавлений Нацбанком ліцензії на аудит банків, зараз йдуть суди (29 травня цього року Окружний адміністративний суд Києва скасував це рішення – «Главком»)», - каже нардеп.

Взагалі Різаненко вважає, що якби така ситуація, як з ПриватБанком, сталася б в США, то цього аудитора вже не існувало б.

Нагадаємо, Верховний суд відхилив скаргу Коломойського щодо «Приватбанку». Касаційна скарга Ігоря Коломойського стосувалася заборони Національному банку, Міністерству фінансів, «Приватбанку» та їх консультантам виконувати умови будь-яких договорів, що стосуються Коломойського.

Зазначимо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit «Приватбанку», підтвердила, що банк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до заподіяння збитків банку щонайменше на $5,5 млрд.

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