Коломойський через український суд намагається заблокувати позов Нацбанку у Швейцарії - НБУ



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Якщо Господарський суд визнає кредитні договори, за якими Коломойський виступав поручителем, недійсними, то олігарх зможе уникнути відповідальності за виконання взятих зобов’язань на 9,2 млрд грн

Національний банк України заявляє, що екс-акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Нацбанку у Швейцарії у справі «Привату».

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Регулятор повідомляє, що 31 травня Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ і «Приватбанку» щодо визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування і п’яти договорів особистої поруки Коломойського за цими кредитними договорами.

«Такий позов та зазначені позовні вимоги – це спроба Ігоря Коломойського зупинити, а в подальшому й унеможливити розгляд ініційованих НБУ справ у Швейцарії, що свідчить про небажання І. Коломойського виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами поруки», - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що в грудні 2018 року звернулись до Першої інстанції суду Республіки і Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення з нього заборгованості як з фінансового поручителя. У 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником «Приватбанку», уклав з Національним банком договори поруки та зобов'язався виконати вимоги щодо повернення кредитів рефінансування, отриманих «Приватбанком» за період 2008-2014 років.

Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за вказаними кредитами «Приватбанку», заборгованість за якими на сьогодні складає 9,2 млрд грн, зазначають у Нацбанку.

«Однак замість добросовісного виконання взятих на себе зобов’язань, колишній акціонер «Приватбанку» І. Коломойський вчиняє юридичні дії з метою блокування розгляду ініційованих НБУ судових процесів в Швейцарії та Україні про стягнення заборгованості. Так, схожі позовні вимоги Ігоря Коломойського були задоволені Печерським районним судом міста Києва 20 квітня 2019 за наявної протилежної та однозначної судової практики Верховного суду у подібних правовідносинах», - зазначають у Нацбанку.

НБУ звертає увагу, що у разі визнання кредитних договорів та договорів поруки недійсними в порушення принципу естопель Господарський суд Києва фактично надасть можливість Коломойському уникнути відповідальності за виконання взятих зобов’язань за договорами особистої поруки.

Крім того, це ускладнить захист інтересів як НБУ, так і держави в судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих державі колишніми власниками «Приватбанку», нарікають у регулятора.