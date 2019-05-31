Суд переніс розгляд позову Коломойського щодо «Приватбанку» і НБУ



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Олігарх Ігор Коломойський

Судді мотивували таке рішення тим, що НБУ має надати додаткові документи у цій справі

Господарський суд Києва переніс на 7 червня розгляд справи про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування і договорів особистої поруки олігарха Ігоря Коломойського за цими договорами.

Про це пише «Укрінформ» з посиланням на інформацію, отриману від Національного банку.

Суд мотивував таке рішення тим, що НБУ має надати додаткові документи у цій справі.

Національний банк України заявив, що екс-акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський вкотре намагається заблокувати позов Національного банку у Швейцарії за допомогою українських судів, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами поруки.

У НБУ нагадали, що в грудні 2018 року звернулись до Першої інстанції суду Республіки і Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення з нього заборгованості як з фінансового поручителя. У 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником «Приватбанку», уклав з Національним банком договори поруки та зобов'язався виконати вимоги щодо повернення кредитів рефінансування, отриманих «Приватбанком» за період 2008-2014 років.

Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за вказаними кредитами «Приватбанку», заборгованість за якими на сьогодні складає 9,2 млрд грн, зазначають у Нацбанку.

«Однак замість добросовісного виконання взятих на себе зобов’язань, колишній акціонер «Приватбанку» І. Коломойський вчиняє юридичні дії з метою блокування розгляду ініційованих НБУ судових процесів в Швейцарії та Україні про стягнення заборгованості. Так, схожі позовні вимоги Ігоря Коломойського були задоволені Печерським районним судом міста Києва 20 квітня 2019 за наявної протилежної та однозначної судової практики Верховного суду у подібних правовідносинах», - зазначають у Нацбанку.

НБУ звертає увагу, що у разі визнання кредитних договорів та договорів поруки недійсними в порушення принципу естопель Господарський суд Києва фактично надасть можливість Коломойському уникнути відповідальності за виконання взятих зобов’язань за договорами особистої поруки.

Крім того, це ускладнить захист інтересів як НБУ, так і держави в судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих державі колишніми власниками «Приватбанку», нарікають у регулятора.