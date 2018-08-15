Держбюджет заборгував «Дніпроптеровськгаз збуту» 400 млн грн



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Субсидії та пільги на Дніпропетровщині отримують майже 548 тис. домоволодінь

Державний бюджет заборгував більш ніж 400 млн грн за природний газ, який ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» поставив субсідиантам та пільговикам. Бюджетні неплатежі стали причиною затримки оплати за газ, що поставляється з ресурсу держави.

Субсидії та пільги на Дніпропетровщині отримують майже 548 тис. домоволодінь, а це 43% від загальної кількості клієнтів компанії ТОВ «Дніпропетровськгаз збут». Вартість поставленого цим споживачам газу держава компенсує компанії бюджетними субвенціями, які оформляються реєстрами, із зазначеними обсягами спожитих енергоносіїв та наданих послуг (Додаток1 до Порядку проведення органами Казначейства розрахунків по субвенції). Як передбачено нормативними документами, ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» використовує ці кошти для клірингових розрахунків за газ, отриманий від НАК «Нафтогаз України». За даними компанії, станом на 1 серпня 2018 р. загальна сума боргу держбюджету перед ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» складає 410 млн грн.

«Через значний бюджетний борг затримуються розрахунки із Нафтогазом, що в подальшому загрожує стабільному газозабезпеченню області», - говорить директор «Дніпропетровськгаз збут» Тетяна Соболь.

В свою чергу, виконуючи постанову уряду, «Дніпропетровськгаз збут» в травні перерахував до держбюджету 110,6 млн грн, які були невикористані субсідиантами в опалювальному сезоні 2017-2018 рр.

Згідно з договором між НАК «Нафтогаз України» і постачальником газу «Дніпропетровськгаз збут», розрахунок за придбаний природний газ підлягає оплаті за процедурою, затвердженою «Порядком перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій». Такий розрахунок повинен бути зроблений до закінчення 90-го дня, який відраховується з 1 числа місяця, наступного за тим, коли була здійснена поставка газу.