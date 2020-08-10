Керівник Держсервісслужби Башкіров пояснив, як забудовники зможуть отримати дозвіл після ліквідації ДАБІ
«Держсервісслужба матиме власні територіальні органи, де завжди можна буде отримати зручну консультацію»
Реформа ДАБІ триває і вже у вересні замість монополіста повинні повноцінно запрацювати нові органи — Державна інспекція містобудування та Державна сервісна служба містобудування, які розділять між собою функції контролю, нагляду, видачі дозволів і введення об'єктів в експлуатацію
Про це йшлося на зустрічі представників влади з будівельним бізнесом з нагоди Дня будівельника, що відбулася під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Зокрема, на зустрічі обговорювалися необхідні для реформи законодавчі зміни, а глава Державної сервісної служби містобудування Олексій Башкіров запевнив, що після ліквідації ГАСИ для представників будівельної галузі отримання дозволів спроститься, а сам процес зміниться.
«Вже з'явилося таке поняття як чек-лист. Ним передбачено вичерпний перелік документів для забудовника, що істотно полегшує процес отримання дозволів на початок будівельних робіт та введення об'єкту в експлуатацію», — зазначив Башкіров.
Коментуючи підсумки зустрічі у себе в Фейсбуці, Башкіров написав, що пріоритетом реформи є децентралізація та її підтримав бізнес на зустрічі з прем'єр-міністром.
«За нашим планом органи місцевого самоврядування будуть займатися дозвільно-реєстраційних функцій на себе їх також будуть перебирати ВІДГ. Держсервісслужба матиме власні територіальні органи, де завжди можна буде отримати зручну консультацію, якщо будуть виникати питання щодо документів. А термін розгляду взагалі скоротився до 5 днів», — зазначив Башкіров.
Він додав, що для бізнесу важливо в нове законодавство про регулювання містобудування внести принцип альтернативності у виборі органів для отримання дозволів.
«Представники галузі хочуть вибирати — отримувати дозволи у Державній сервісній службі, територіальних органах, або в органах місцевого самоврядування. Ми також виступаємо за такий принцип», — сказав Башкіров.
Керівник додав про принцип екстериторіальності для представників галузі. За нього забудовник зможе отримати дозвіл не тільки за місцем знаходження об'єкта, а там, де йому зручно.
«Це може бути місто, де знаходиться його офіс. Наприклад — будуєш в Чернівцях, а дозвіл отримуєш в Києві», — зазначив Башкіров.
Нагадаємо, Державна сервісна служба містобудування була створена згідно з Постановою Кабміну №218 про ліквідацію ДАБІ в рамках ініційованої президентом Володимиром Зеленським і Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем реформи містобудування.
У повноваження Сервісної служби та її територіальних органів буде входити видача дозволів на будівництво та прийняття об'єктів в експлуатацію.
Зараз у Верховній Раді йде робота над законодавчими змінами, які повинні запустити другий етап реформи.