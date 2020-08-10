Керівник Держсервісслужби Башкіров пояснив, як забудовники зможуть отримати дозвіл після ліквідації ДАБІ

Він додав, що для бізнесу важливо в нове законодавство про регулювання містобудування внести принцип альтернативності у виборі органів для отримання дозволів.

«Представники галузі хочуть вибирати — отримувати дозволи у Державній сервісній службі, територіальних органах, або в органах місцевого самоврядування. Ми також виступаємо за такий принцип», — сказав Башкіров.