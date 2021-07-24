Лікарі Харківщини перекрили трасу через борги із зарплати

Медики у Валках не отримують не тільки зарплату, але й «ковідні»

Трасу «Київ-Довжанський» на території Харківської області перекрили медики Валківської районної лікарні, що вимагають виплати заборгованості із заробітної плати. Як повідомляє кореспондент «Суспільного», з протестом у Валках виступило близько 50 людей, які принесли плакати «Врятуємо Валківську лікарню», «Знищенню лікарні – ні!», «Скороченню медиків – ні!», «Зарплата – без затримки», «Гідну зарплату медикам».

«Незабаром буде три місяці, як ми не отримуємо зарплату, «ковідні» за квітень ми так і не одержали. Тепер кажуть, що наше керівництво неправильно передавало відомості. У нас стільки було хворих! Реанімацію, як могли, розширювали, а тепер, виходить, ми сидимо без зарплати», – сказала молодша медсестра одного з відділень лікарні Валентина Шигапова.

За її словами, медикам щотижня обіцяють виплати, але повністю гроші не виплатили досі. Про те, що під час епідемії лікарня опиниться у такій ситуації, медпрацівників не попереджали, наголошує Валентина Шигапова.

«Так, було таке, що ми нікого не приймали, але ж ми не мали права нікого приймати, оскільки ми вже стали «ковідною» лікарнею. Але ж ми на роботу ходили! Ходили. Може б, менше могли давати, а зараз залишили людей без копійки. Буде вересень, треба збирати дітей до школи. За що?» – продовжує учасниця протесту.

Первісно люди почали збиратися на узбіччі дороги «Київ-Харків-Довжанський». Коли протестувальників стало близько пів сотні, вони вийшли на пішохідний перехід, скандуючи «Зарплату» та «Залиште робочі місця».

За деякий час проїзд було перекрито. Після того, як легковики намагалися обʼїхати протестувальників узбіччям, люди перекрили і об'їзні шляхи.

На підтримку медиків вийшли представники Спілки ветеранів АТО.

«Наша ветеранська спілка підтримує медиків. Як представник Спілки прийшов підтримати. Я пам'ятаю 2014 рік, багато медиків йшли добровольцями в зону бойових дій. Коронавірусних хворих сюди доправляли з усіх районів, вони ночами працювали. Це просто неповага влади», – сказав учасник бойовий дій Сергій Сметана.

«Ми будемо перекривати трасу, хай звиняють нас. Будемо пропускати спецтранспорт», – сказав Сметана.

Серед вимог протестувальників – зміна керівництва лікарні. «Нового менеджера, нового економіста, нову головну медичну сестру», – написано на одному з плакатів. Під час акції медсестра Олександра Дуденкова, вимагаючи виплат, падала на коліна перед посадовцями. Один з чиновників її підняв.

Директор лікарні Богдан Носатов каже, що гроші медикам виплатять наступного тижня.

«НСЗУ запевнила, що єдине, що вони можуть зробити – це перегляд амбулаторного пакету. Наскільки мені відомо, у п'ятницю відбувся селектор ОДА, пан Черняк (заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк — ред.) сказав, що наступного тижня заборгованість буде погашена, – сказав Носатов.

За його даними, мають погасити борг за пів травня і червень. Інформацію про закриття лікарні він спростовує, але допускає скорочення персоналу на 40-50%.

«Лікарню ніхто не закриє, але щоб вкластися в наявне фінансування, доведеться скорочувати штатні одиниці... Це не є правильно, нерозумно, але, на жаль, ситуація така», – сказав керівник.

До протестувальників звернулися районні та міські посадовці.

«За інформацією яка надійшла до Богодухівської районної державної адміністрації, протягом наступного тижня будуть виплачені пакети включно з липнем, які прийдуть на рахунки лікарні і будуть виплачені на заробітну плату. Травень, червень, липень. За «ковідні» у квітні, одразу кажу, не обіцяю, але ці, що я кажу, прийдуть на лікарню. Протягом п'яти днів», – сказав перший заступник голови Богодухівської РДА Юрій Кузуб.

За його даними, загальний борг у лікарні сягає 5,8 млн грн.

О 15:00 люди зійшли з дороги – рух відновили.

За словами речниці поліції Харківщини Олени Соболевської, в акції протесту взяли участь 100-150 людей. «Рух транспорту був заблокований на одну годину», – повідомила Соболевська.

Нагадаємо, що це перший випадок протесту з перекриттям траси у Валках. 7 січня у місті Валки, скандуючи «Ганьба!» люди перекрили рух трасою Київ – Харків, вимагаючи зменшення комунальних тарифів.