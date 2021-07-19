  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Міністр переплутав: у Мінфіні спростували підвищення мінімальної зарплати до 7 тисяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відомо, що мінімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривен - Міністр переплутав: у Мінфіні спростували підвищення мінімальної зарплати до 7 тисяч
    Відомо, що мінімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривен
    Фото: з відкритих джерел

    «Міністр мав на увазі 2024 рік», – йдеться в повідомленні Мінфіну

    Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував сьогодні, що мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 гривень протягом 2022 року.

    «Ми розраховуємо, що в 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони становлять від 50 до 100 мільярдів гривень», – сказав Марченко в ефірі одного з телеканалів.

    Однак, пізніше в Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн в 2022 році.

    «У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік», – йдеться в повідомленні Мінфіну, пише УНІАН.

    Раніше Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій за травень і червень.

    Нагадаємо, інімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривень.

    До слова, «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

    Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

    Теги: міністр зарплата Сергій Марченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністр переплутав: у Мінфіні спростували підвищення мінімальної зарплати до 7 тисяч