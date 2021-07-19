Міністр переплутав: у Мінфіні спростували підвищення мінімальної зарплати до 7 тисяч

Відомо, що мінімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривен

Відомо, що мінімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривен

«Міністр мав на увазі 2024 рік», – йдеться в повідомленні Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував сьогодні, що мінімальна зарплата в Україні зросте до 7700 гривень протягом 2022 року.

«Ми розраховуємо, що в 2022 році збільшимо мінімальну зарплату до 7700 гривень. Хочу підкреслити, що ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати. Вони становлять від 50 до 100 мільярдів гривень», – сказав Марченко в ефірі одного з телеканалів.

Однак, пізніше в Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн в 2022 році.

«У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік», – йдеться в повідомленні Мінфіну, пише УНІАН.

Раніше Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій за травень і червень.

Нагадаємо, інімальна середньозважена заробітна плата в Україні у 2022 році зросте до 6,55 тисячі гривень.

До слова, «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.