«Дніпропетровськгаз» попередив клієнтів про зміни у системі оплати новини компаній



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Відтепер споживачі газу будуть отримувати по дві квитанції на місяць

24 грудня 2019 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг змінила порядок оплати послуг з доставки газу. З січня 2020 року вартість послуги з доставки газу виключена із загального рахунку за газ і виставлена окремим платежем.

Споживачі газу АТ «Дніпропетровськгаз» вже в січні отримають два рахунки: оплата за газ одній компанії, а за його доставку - іншій. Таким чином, споживачі газу зможуть побачити, кому і за які послуги вони платять гроші. Раніше вартість доставки газу вказувалася окремим рядком в загальному рахунку. Поділ платіжок відбудеться для споживачів всієї країни.

Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу протягом «газового року». Газовий рік - це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Щомісячний платіж за доставку газу розраховується так: сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісячно протягом року. Чинний тариф на розподіл (доставку) для АТ «Дніпропетровськгаз» з 1 січня 2020 року становить 1,25 грн. (з ПДВ).

Споживачі можуть платити за доставку одним платежем за квартал чи півроку. Таким чином вони зменшать свої витрати на комісії при проведенні платежів. Це актуально для споживачів з газовою плитою або плитою і колонкою, які споживають мало газу. Зате для споживачів, які використовують багато газу - свої переваги. Споживачі, які використовують велику частину газу взимку, зможуть знизити навантаження на сімейний бюджет.

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 27% споживачів платять в опалювальний сезон більше 2000 гривень на місяць за спожитий газ. Завдяки новій системі тарифів вони зможуть зменшити витрати. Адже вартість доставки газу вони будуть сплачувати протягом року рівними частинами.