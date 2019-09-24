До кінця року «Житомиргаз» встановлює безкоштовні лічильники



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Станом на сьогодні понад 300 тисяч побутових споживачів вже мають облік споживання природного газу

Виконуючи інвестиційну програму АТ «Житомиргаз» продовжує встановлювати прилади індивідуального обліку побутовим споживачам. В 2019 році вже встановлено понад 11 тисяч лічильників споживачам всієї області.

Про це повідомляє пресслужба «Житомиргазу».

Станом на сьогодні понад 300 тисяч побутових споживачів вже мають облік споживання природного газу. Лише шість тисяч споживачів природного газу не мають лічильників. Встановлення індивідуальних приладів обліку є пріоритетним напрямом роботи компанії АТ «Житомиргаз».

«Індивідуальний облік дозволить відслідковувати споживання природного газу родиною самостійно та, при бажанні, економити споживання енергоносія. До того ж, лічильник у квартирі убезпечить від змін у законодавстві щодо норм споживання, які за останні чотири роки Кабмін переглядав чотири рази», - розповідає директор з капітального будівництва Олександр Степанець.

Для споживачів, які вже забезпечені загальнобудинковим обліком, кошти на індивідуальні лічильники не виділяються. Мешканці таких будинків, можуть встановити індивідуальні прилади обліку за власний рахунок, за кошти відповідних бюджетів, або з інших джерел, не заборонених законодавством.

«Житомиргаз» встановлюватиме безкоштовні лічильники до кінця року. Під поняттям «безкоштовно» слід розуміти сам прилад та роботу по встановленню, яку виконують слюсарі» - додає директор з капітального будівництва Олександр Степанець.

Якщо у Вашому помешканні ще не встановлено газового лічильника слід терміново звернутися із письмовою заявою до Центрів обслуговування клієнтів у Житомирі, Малині, Коростені, Новограді-Волинському або віднести заяву у відділення чи дільницю АТ «Житомиргаз» у Вашому населеному пункті.