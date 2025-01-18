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Добудова Хмельницької АЕС. Нардеп звернувся до колег

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Добудова Хмельницької АЕС. Нардеп звернувся до колег
Хмельницька АЕС
фото: ХАЕС

Це питання нашої енергетичної безпеки: Кучеренко закликав до конструктивного вирішення питання добудови Хмельницької АЕС

Питання закінчення будівництва Хмельницької атомної електростанції має бути вирішене в конструктивний спосіб без незрілих політичних спекуляцій, оскільки це питання енергетичної безпеки країни. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики та народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко. 

«Тому це питання (щодо добудови Хмельницької АЕС – ред.) не в такому форматі, як нам нав'язує «Голос», має бути вирішено. І я думаю, воно буде вирішене найближчим часом в професійному, спокійному, деполітизованому форматі, бо мова йде про енергобезпеку нас усіх, України, розумієте? І нам треба серйозно до цього підходити, а не на дитячому рівні, який нам пропонують деякі незрілі політики», – підкреслив Кучеренко.

Він пояснив, що конструкція для реактора вже давно побудована.

Депутат додав, що на сьогодні в Україні працюють всі 9 ядерних реакторів і вони були переведені з радянського палива на американське.

Раніше народний депутат Віктор Бондар заявляв, що добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС дасть змогу створити тисячі висококваліфікованих робочих місць і стане потужним стимулом для економічного й соціального розвитку регіону.

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Теги: Хмельницька АЕС АЕС Україна атомна енергетика

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