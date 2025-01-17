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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Три сценарії завершення війни: що чекає на Росію та Україну?

glavcom.ua
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Чи можливий компроміс між Україною і Росією?
фото: depositphotos.com

Трамп хоче реалізувати проєкт «мир через силу»

Друзі, 20 січня післязавтра і всім уже очевидно, що війна не закінчиться. Але у нас нові «віхи і пророцтва». Місяць, три місяці, сто днів, строго двадцять днів. Про це з розумним виглядом віщають диванні аналітики, а ключові ЗМІ зі світовим ім'ям теж не гребують клікабельними заголовками. Сором'язливо посилаючись на «неназвані джерела» де завгодно або цитуючи слова радників Дональда Трампа. Давайте не дамо себе втопити у цьому сиропі, а подивимося на ситуацію реально. І прогнози дамо теж реальні, але дуже обережні. Про місяць пропоную забути відразу.

Отже, звідки беруться ці три чи чотири місяці? Або логіки дій команди Трампа. І вони цілком логічні за дотримання низки умов. Трамп хоче реалізувати проєкт «мир через силу». Про що прямим текстом говорить Кіт Келлаган та інші. Практично в один голос: Росія вже точно не зможе захопити Україну, але й Україна не зможе вибити зараз окупантів на кордони 1991 року. Тож потрібно шукати компроміс з урахуванням реалій і можливого розміну Курщини. Ось так із плаваючими контурами.

Якщо обидві сторони принципово згодні – сідаємо й обговорюємо конкретику. Якщо одна не згодна – до неї застосовують силу. Сила це допомога Україні. Якщо Київ упирається, допомогу скорочують. Якщо впирається Москва – допомога Україні зростає, а на Росію тиснуть санкціями сильніше. Якщо впираються обидві сторони – тиснуть окремо на кожну. Усе логічно і за будь-якого сценарію трьох-чотирьох місяців має вистачити. Потім починаються реальні переговори. Я вважаю цей сценарій повністю логічним з одним єдиним недоліком. Американська здорова логіка не бере до уваги конкретну нелогічну країну і конкретні психічні проблеми у голові диктатора.

Якщо ми робимо поправку на безумство диктатора Путіна, то включається третій сценарій. І логіка там зовсім інша. Зараз важко, з божевільними втратами вони наступають. Потроху, але щодня. Не встигають компенсувати втрати мобілізацією і найманцями, по техніці взагалі йде вигрібання залишків, з економікою все сумно. Але народного обурення не буде. І резервів живої сили і золота з юанями на 2025 рік вистачить. При втратах. При санкціях. На 2025 вистачить. Третина бюджету Росії у 2025 році – на війну. Гроші – найточніший індикатор.

Потім буде погано, і Росія дуже довго відхаркуватиме всі ці травми. За все доводиться платити. Що довший і яскравіший запій, то важче похмілля і вища ймовірність «білки». Але путіну глибоко начхати на «потім» і «Росію». Дідусь старий. Дідусь мріяв про славу великого полководця, підкорювача Європи, збирача радянських республік у підручнику історії. Дідусь дуже ображений, бо в історію увійшов під зовсім іншою характеристикою. Дідусь злиться, вимагає крові, сліз і поваги. Тож якщо Росія може протягнути воюючи 2025 рік, а Україна відмовляється капітулювати – дідусь воюватиме до кінця...

Останній сценарій найгірший, але мені здається і найреальнішим. Так, Росія вже підірвала сили, але вершник не дасть відпочити цій конячці. Він буде шмагати її, поки та не впаде. І потім ще протягне пару метрів, поки не впаде сам. Ситуація у них у 2025 дуже важка. Кінець року – точно найглибша фінансова криза. Потім усе почне сипатися. Наскільки швидко? Чи можливо, що раніше? Швидко. Можливо раніше. Побачимо. Якщо самі вистоїмо у 2025 році. Фронт і тил. Але ми вистоїмо. Зобов'язані вистояти. Інакше доля конячки стане нашою...

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Україна фронт переговори втрати

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