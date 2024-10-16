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«Велике атомне будівництво». Ремонт старого крану на ХАЕС коштуватиме чверть мільярда

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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«Велике атомне будівництво». Ремонт старого крану на ХАЕС коштуватиме чверть мільярда
Вказаний кран вироблено у Данії 1968 року. Він є найвищим краном у державі (143 м)
фото з відкритих джерел

«Енергоатом» активно готується до добудови енергоблоків ХАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 16 жовтня повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Київський завод ПТО» на відновлювальний ремонт баштового крану KROLL К-10000. Загальна вартість робіт складає 216,77 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Вказаний кран вироблено у Данії 1968 року. Він є найвищим краном у державі (143 м) і нині стоїть між третім і четвертим не добудованими енергоблоками Хмельницької АЕС.

До травня 2025 року підрядник повинен відремонтувати підкранову колію, оновити електроустаткування тощо. Також необхідно полагодити баштовий кран Liebherr 355HC-S, який є складовою крану KROLL К-10000.

Під час ознайомлення з тендерною документацією учасника «Енергоатом» висловив кілька зауважень, які згодом було виправлено. Наприклад, ТОВ «Київський завод ПТО» не надало документів, що підтверджували наявність у нього сертифікованої системи управління зварювальним процесом. Крім цього, не було протоколу щодо перевірки знань з питань пожежної безпеки інженера-енергетика та копії посвідчень атестованих зварників.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Київський завод ПТО» зареєстровано 2009 року і спеціалізується на виробництві підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування. Засновниками та власниками є вихідці з Хмельниччини Денис та Олексій Севастьянови.

За 2023 рік підприємство отримало 434,2 млн грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Для порівняння: за 2022 рік ця сума склала 256,3 млн грн.

Додамо, що у 2020 році на фейсбук-сторінці Хмельницької АЕС рекламувався баштовий кран KROLL К-10000. Він призначений для зведення промислових споруд з масою монтованих елементів до 240 т.

Загалом, у 1980-х було виготовлено 15 кранів К-10000, з яких два для США та 13 – для Радянського Союзу. Наразі у світі залишилося чотири таких крани у повністю змонтованому вигляді (дані на 2020 рік): один працював у ґавані Сингапуру на суднобудівництві, другий – на демонтажі нафтових платформ у Норвегії, третій – на будівництві енергоблоків атомних станцій в РФ. Четвертий кран стоїть на майданчику Хмельницької АЕС.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 мрлд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблоку – до 4 років.

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Теги: війна гроші атомна енергетика Хмельницька АЕС ProZorro

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