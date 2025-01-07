Заступниця міністра оборони США, відповідальна за допомогу Україні, подала у відставку

Купер відіграла величезну роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 2022 року

Чиновниця Міністерства оборони США, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер йде у відставку. Про це повідомляє Politico.

«Купер, яка провела понад два десятиліття в Пентагоні, ймовірно, найвідоміша тим, що давала свідчення Конгресу щодо заперечень керівництва департаменту в рамках судового розгляду щодо імпічменту Трампа, пов'язаного з Україною. Міністерство оборони не повідомило, чому Купер пішла, але з огляду на її свідчення й невизначеність стосовно політики щодо України Пентагон міг виявитися для неї незручним місцем за нового президента», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Купер відіграла величезну роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Але працівники Пентагону й Держдепартаменту, які тісно з нею працювали, заявили, що побоюються, що за Трампа вона стане об'єктом переслідування через свої свідчення й зв'язки з політикою Байдена щодо України, зазначає видання.

Купер була частиною класу федеральних чиновників, які працюють в адміністраціях обох партій і вважаються інституційним мозком величезної бюрократії. На відміну від політичних призначенців, від державних службовців не очікується звільнення зі зміною політичного керівництва.

Нагадаэмо, президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво та запевнив, що доручив, аби Пентагон нарощував поставки зброї в Україну. Також Байден наголосив, що український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці. Він додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією.

До слова. міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті Пентагону. Контракт у межах закону про оборонне виробництво, дозволить Williams наростити потужності газотурбінних двигунів. Для реалізації контракту використовуються кошти, надані у рамках програми закупівель DPA (DPAP), передбачені законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні на 2024 рік, а також законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Україні на 2024 рік.