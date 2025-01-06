«Енергоатом» назвав кількість працівників ЗАЕС, які зрадили Україну

П’ять тисяч працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію

За час війни персонал державної компанії «Енергоатом» скоротився приблизно на п’ять тисяч людей, з них три тисячі зрадили Україну, підписавши контракти з «Росатомом», ще дві тисячі виїхали за кордон. Про це повідомив керівник «Енергоатому» Петро Котін в інтерв’ю телеканалу «Ми Україна».



«Є три тисячі людей, які зрадили Україну, фактично підписали контракти з «Росатомом», залишилися на Запорізькій атомній станції. Інші люди, близько двох тисяч людей, вони виїхали з України і перебувають за її межами», – розповів Петро Котін.

Водночас він повідомив, що ще п’ять тисяч працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію, їх «Енергоатом» влаштував на інші АЕС чи в інші підрозділи.

Також Котін додав, що ще тисяча атомників пішли до війська.

Нагадаємо, представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи біля Запорізької атомної електростанції. Про це сьогодні, 6 січня, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Команда місії підтримки та допомоги МАГАТЕ 5 січня почула два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45, а також чула кілька разів кулеметну стрілянину. Інциденти не вплинули на обладнання ЗАЕС і її працівників.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої в зовнішньому електропостачанні.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна.