Зростання тарифу на транспортування газу призведе до подорожчання товарів та послуг – експерт

Підвищення тарифу на транспортування газу спровокує подорожчання всіх товарів і послуг в Україні – голова Спілки споживачів комунальних послуг

Підвищення тарифу на транспортування газу матиме значний вплив на економіку України та призведе до зростання цін на товари та послуги. Про це заявив Олег Попенко, очільник Спілки споживачів комунальних послуг.

Попенко зауважив, що «стрибок» тарифу на транспортування газу відіб'ється на собівартості електроенергії, а також збільшить ціну цього палива для промисловості та бізнесу, що призведе до подорожчання широкого спектра товарів та послуг.

«Варто очікувати збільшення вартості електроенергії від 5% до 20%. За перше півріччя 2025 року ціни на продукти можуть збільшитися на 10-20%», – додав експерт.

Попенко також звернув увагу на проблему заборгованості у секторі теплокомуненерго.

«Борги за газ у теплокомуненерго сягають приблизно 90 мільярдів гривень. Це напряму впливає на їхню роботу – на проведення поточних та капітальних ремонтів, на можливість збільшення заробітних плат і так далі», – підкреслив він.

Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко звернув увагу на можливі наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній. Петренко підкреслив, що хоча для населення діє мораторій на підвищення цін, промисловість відчує на собі наслідки цього рішення.