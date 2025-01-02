ДТЕК почав використовувати VR-технології для підтримки ментального здоров’я працівників

Терапевтична програма з використанням доступна всім бажаючим співробітникам вугільних шахт ДТЕК

Вперше в українській промисловості ДТЕК впроваджує програму з підтримки ментального здоров'я працівників за допомогою VR-технологій. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що в основі цієї технології лежить спеціальна програма Luminify від української компанії Aspichi, що сприяє зниженню рівня тривожності та стресу. Новітня методика із застосуванням VR-окулярів доступна працівникам вугільних підприємств компанії на Дніпропетровщині.

Радниця генерального директора ДТЕК «Енерго» та керівниця проєкту «Ветерани» Наталя Абрамова розповіла, що високий рівень стресу через війну відчувають понад 80% українців.

За її словами, особливо це стосується мешканців регіонів, що наближені до зони активних бойових дій, захисників, що боронять країну та ветеранів, що повертаються до цивільного життя.

«Всім нам важливо підтримувати ресурсний стан, щоб продовжувати працювати та дбати про своїх рідних та близьких. Тому на підприємствах нашої компанії діє розгалужена програма психологічної підтримки для співробітників, яка включає мережу корпоративних психологів, групові та індивідуальні сесії, просвітницьку роботу. Наразі ми вже використовуємо VR-технології для навчання виробничого персоналу і тепер переходимо на новий рівень, коли технології доповненої реальності будуть допомагати у підтримці ментального здоров'я працівників», – поділилася Абрамова.

У ДТЕК підкреслили, що терапевтична програма з використанням VR-програми Luminify доступна всім бажаючим співробітникам вугільних шахт ДТЕК на Дніпропетровщині та розширює сервіси з психологічної допомоги та підтримки, що працюють на підприємствах компанії.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова започаткував програму медичного страхування Ветеран+ для ветеранів, які повертаються до роботи на підприємства.