Дохазяйнувались: Україна завозитиме цукор з Європи? Виробники б'ють на сполох

Цукровики наголошують, що вітчизняна цукрова галузь здатна повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку

Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор» звернулась до першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України Олексія Любченка з проханням не підтримувати ініціативу Кабінету міністрів у разі її винесення на розгляд до Верховної Ради. Йдеться про дозвіл ввезення до України 120 тис. т цукру з Європи, фактично без сплати мита (за нульовою ставкою), повідомляє пресслужба асоціації.

Цукровики наголошують, що вітчизняна цукрова галузь здатна повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку.

За даними НАЦУ «Укрцукор», станом на 1 червня залишки цукру на складах заводів-виробників становлять 300 тис. тонн і це – без урахування залишків у с/г виробників, торгових мереж та населення. Середнє ж щомісячне споживання цукру в Україні становить 80 тис. т.

«Крім того, на початку 2021 року було ввезено 40 тис. т білого цукру. Також у травні Україна імпортувала 60 тис. т цукру-сирцю з Бразилії для промислової переробки на двох цукрових заводах у білий цукор та ще 27 тис. т цукру-сирцю вже на шляху до України і будуть доставлені до кінця червня, що в свою чергу створить певний надлишок та дозволить повністю забезпечити внутрішню потребу цукру до нового сезону», – зазначено у зверненні.

Слід додати, що цього року в Україні відновилася тенденція до збільшення площ посівів цукрових буряків, що разом зі сприятливими погодними умови (помірна температура та достатня вологість) дає можливість очікувати в 2021 році на достатню урожайність цукрових буряків. «Це в свою чергу сприятиме повному забезпеченню внутрішнього ринку цукром у 2021/22 маркетинговому році, а також можливому певному зниженню цін на цукор наприкінці серпня з початком сезону цукроваріння», – підкреслюють в асоціації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тенденція зниження цін на цукор триватиме ще декілька місяців. Продукція має подешевшати щонайменше на 1-2 гривні.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом подорожчає свинина. Крупи в Україні стали одним із продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.

З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

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