Цукор в Україні продовжить дешевшати: експерт назвав причини
Подібна тенденція триватиме ще кілька місяців
Тенденція зниження цін на цукор триватиме ще декілька місяців. Продукція має подешевшати щонайменше на 1-2 гривні. Про це заявив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.
Станом на 1 травня ціна на цукор становила близько 25,05 грн/кг, а станом на 1 червня вона вже опустилася до 24,9 грн/кг.
Компенсувати дефіцит цукру на ринку України вдалося шляхом завезення імпортного цукру-сирцю. Чергові постачання мають перекрити ринковий дефіцит в 150 тисяч тонн.
Як результат, очікується подальше зниження цін в червні-липні, – коментує генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.
Вирішальним фактором у здешевленні цукру стануть і погодні умови, які безпосередньо впливають на урожай буряка.
Якщо в сезон цукроваріння будуть зібрані мінімальні для України 1,2 тонни овоча, уже в жовтні ціна цукру складе 20 грн / кг. Більш точно можна буде спрогнозувати в кінці літа.
Аграрії також очікують, що буряка в цьому році буде досить. А компенсувати недостачу торішнього врожаю планують за рахунок збільшення на 10% посівних площ.
Нагадаємо, в Україні найближчим часом подорожчає свинина. Крупи в Україні стали одним із продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно.
Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.
З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.