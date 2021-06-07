Цукор в Україні продовжить дешевшати: експерт назвав причини

Дефіцит цукру в Україні перекрили імпортними поставками: ціни йдуть вниз

Подібна тенденція триватиме ще кілька місяців

Тенденція зниження цін на цукор триватиме ще декілька місяців. Продукція має подешевшати щонайменше на 1-2 гривні. Про це заявив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

Станом на 1 травня ціна на цукор становила близько 25,05 грн/кг, а станом на 1 червня вона вже опустилася до 24,9 грн/кг.

Компенсувати дефіцит цукру на ринку України вдалося шляхом завезення імпортного цукру-сирцю. Чергові постачання мають перекрити ринковий дефіцит в 150 тисяч тонн.

Як результат, очікується подальше зниження цін в червні-липні, – коментує генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

Вирішальним фактором у здешевленні цукру стануть і погодні умови, які безпосередньо впливають на урожай буряка.

Якщо в сезон цукроваріння будуть зібрані мінімальні для України 1,2 тонни овоча, уже в жовтні ціна цукру складе 20 грн / кг. Більш точно можна буде спрогнозувати в кінці літа.

Аграрії також очікують, що буряка в цьому році буде досить. А компенсувати недостачу торішнього врожаю планують за рахунок збільшення на 10% посівних площ.