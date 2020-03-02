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    Економіка та фінанси

    Долар знову дорожчає: курс валют на 2 березня

    • Розсилка
    Долар знову дорожчає: курс валют на 2 березня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,59 грн/долар

    На 2 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,59 грн/дол.

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    24,590000 грн за долар;

    26,978900 грн за євро;

    0,366260 грн за російський рубль;

    31,648600 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 1 березня курс долара і євро зріс, а рубля і фунта стерлінгів знизився.

    курс валют Фунт Стерлінгів
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