Долар знову дорожчає: курс валют на 2 березня
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,59 грн/долар
На 2 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,59 грн/дол.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
24,590000 грн за долар;
26,978900 грн за євро;
0,366260 грн за російський рубль;
31,648600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 березня курс долара і євро зріс, а рубля і фунта стерлінгів знизився.