Долар знову дорожчає: курс валют на 2 березня



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,59 грн/долар

На 2 березня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,59 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

24,590000 грн за долар;

26,978900 грн за євро;

0,366260 грн за російський рубль;

31,648600 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 1 березня курс долара і євро зріс, а рубля і фунта стерлінгів знизився.