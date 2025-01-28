Фіцо погрожує заблокувати усю допомогу Україні від ЄС через зупинку транзиту газу

Фіцо також відкинув заяву президента України Володимира Зеленського про можливий транзит газу до європейських країн з Азербайджану

Фіцо назвав Зеленського «ворогом Словаччини»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати усю допомогу Україні від Європейського союзу, якщо президент Володимир Зеленський не відновить транзит російського газу своєю територією. Про це інформує SMER – SSD Prešovský kraj.

Окрім того, Фіцо назвав Зеленського «ворогом Словаччини».

Словаччина заблокує всю допомогу Україні від ЄС, якщо Зеленський не поновить транзит газу, – заявив він.

Фіцо додав, що заходи у відповідь «єдина мова, яку розуміє Зеленський».

Премʼєр Словаччини також відкинув заяву президента України Володимира Зеленського про можливий транзит газу до європейських країн з Азербайджану.

Натомість Фіцо повторив, що Братислава вважає «найбільш реалістичним варіантом» лише відновлення транзиту російського газу – наприклад якщо купуватиме його на російсько-українському кордоні, «і газ транспортуватиметься як словацький через територію України».

Ультиматум Фіцо:



Якщо Зеленський не відновить транзит газу через Україну, Словаччина заблокує всю допомогу від ЄС pic.twitter.com/csRREfCz24 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 28, 2025

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

«Після 1 січня ми оцінимо ситуацію і потенційні заходи у відповідь проти України. Якщо буде потрібно, ми припинимо постачання електроенергії, яка терміново необхідна Україні під час перебоїв в мережі», – каже він.

Російський газ, який надходить через Україну до Європи, припиниться наприкінці року, коли закінчиться термін дії поточної угоди, якщо не буде знайдена альтернатива. Словаччина є одним з найбільших покупців, що залишилися, і посилює тиск на Україну з метою знайти рішення. Фіцо погрожував вжити заходів у відповідь, якщо Володимир Зеленський не дасть йому того, що він хоче.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.