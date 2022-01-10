ДТЕК Ахметова поставив в Україну ще два судна з вугіллям із США

Імпортоване ДТЕК вугілля, на додачу до власного видобутку, має допомогти ТЕС нести додаткове навантаження

Компанія «ДТЕК Енерго» Ріната Ахметова прийняла 7-ме судно класу Panamax з американським вугіллям 75,5 тис. т. Ще одна партія з 82,5 тис. т очікується 11 січня.

Про це повідомила компанія «ДТЕК Енерго».

«ДТЕК Енерго продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. У ці дні зустрічаємо сьомий і восьмий «Панамакси», які доставляють 158 тис. т палива. Також у січні очікуємо прихід дев’ятого судна з імпортним вугіллям. Загалом це 215 тис. т для потреб українських ТЕС», – цитує прес-служба слова генерального директора «ДТЕК Енерго» Ільдара Салєєва.

Всього ДТЕК законтрактував 9 суднових поставок. Це близько 618 тис. т вугілля для потреб українських ТЕС. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС «Центренерго», прибуло в Україну 20 листопада. П’ять «Панамаксів», для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибули протягом грудня. Ще три суднові поставки приходять у січні.

«Імпортоване компанією вугілля, на додачу до власного видобутку, має допомогти нашим ТЕС, в разі необхідності, нести додаткове навантаження. Це дозволить підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики», – зазначив Салєєв.