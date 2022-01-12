Вітренко розказав, як «Нафтогаз» годує Україну

У своєму звіті за минулий рік глава «Нафтогазу» забув розказати, як зросли ціни на газ, і як впав його внутрішній видобуток

НАК «Нафтогаз України» у 2021 році покращив фінансові результати роботи і забезпечив десяту частину усіх надходжень до держбюджету України. Про це повідомив у Facebook очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«116 млрд грн податків та зборів сплатив Нафтогаз у 2021 році. Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України. Це на 13 млрд грн (12,6%) більше, ніж у 2020… Попри всі закиди щодо витрачання Нафтогазом державних коштів, цього року ми довели протилежне. Національна компанія не тільки не взяла з державної казни жодної копійки, а й повністю сплатила всі податки, збільшивши платежі в держбюджет», – написав Вітренко.

За його словами такі зміни відбулися завдяки зміні керівництва компанії.

«Завдяки змінам у підходах до керівництва компанії, починаючи з 2-го кварталу 2021 року нам вдалося покращити фінансові результати роботи і збільшити платежі до держбюджету. Нагадаю, що в 2020 році і в 1-му кварталі 2021 Нафтогаз, на жаль, був збитковим, що призвело до змін у його керівництві. Вже за 2-ий квартал 2021 року компанія показала прибуток у фінансовій звітності, огляд якої на відповідність міжнародним стандартам зробив міжнародний аудитор.

При цьому хочу зауважити, що відрахування в держбюджет у 2020 році включали ще й дивіденди (розподіл прибутку) за 2019 рік. Прибуток тоді фактично забезпечив один напрям діяльності – транзит, без надходжень від якого, включно з надходженнями за рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз був би збитковим і у 2019 році. З 2020 року діяльність з транспортування газу була відокремлена від Нафтогазу», – наголосив Вітренко.

Раніше Вітренко звинуватив попередників у тому, що Україна за рік скоротила видобуток газу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня 2021 року звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.

До слова, Тимошенко зазначила, що влада не закупила дешевий газ улітку, і за це тепер відповість кожен громадянин та кожна компанія.

Нагадаємо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.