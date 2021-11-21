Естонія зводить загородження на кордоні з Росією

Роботи зі зведення тимчасових огорож між Естонією і Росією ведуться у прискореному темпі

В Естонії розпочалися роботи з будівництва загороджень на ділянках сухопутного кордону з Росією

В Естонії розпочалися роботи з будівництва тимчасових загороджень на перших ділянках сухопутного кордону з Росією в Нарві на північному сході країни, а також на берегах річки Піуза (Piusa) на південному сході республіки. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».

«Естонсько-російський кордон на північному сході переважно перекритий природною водною перешкодою. Тому поліція та Сили оборони зміцнюють єдину суху ділянку тут, у колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найбільш високий», - розповів журналістам начальник оперативного штабу Східної префектури Урмас Ельм.

У зв'язку з будівельними роботами до 26 листопада у прикордонних з Росією кордоном заборонено польоти літаків та безпілотних літальних апаратів.

Прикордонний департамент наніс на карту десять ділянок, де загалом доведеться протягнути до 40 км загороджень у вигляді колючого дроту.

Роботи зі зведення тимчасових огорож ведуться у прискореному темпі у зв'язку з міграційною кризою на кордоні між Білоруссю та Європейським союзом.

Прем'єр-міністр Кая Каллас, яка відвідала в суботу зведення загороджень у Нарві, заявила, що «прикордонними загородженнями ми посилаємо Росії сигнал, що Естонія захищає кордони Естонії, Європейського союзу і НАТО».

За її словами, «щоправда, у нашого кордону, такої загрози, як те, що відбувається зараз у Польщі, Литві та Латвії немає, але, як ви бачите, тут і зараз жодного паркану як кордону немає, а встановлення цих тимчасових загороджень все ж таки дозволить запобігти можливим загрозам. І це діє і як стримування».

За словами заступника генерального директора департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічева, «нині міграційний тиск в Естонії не посилюється, але якщо ситуація зміниться, встановлення тимчасових огорож стане важливим компонентом для запобігання масовому проникненню незаконної міграції та всієї операції із захисту кордону».

До проведення робіт уряд залучив близько 1700 резервістів Сил оборони, покликаних у середу на раптові навчання «Щит 2021».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив ще 21 млн грн для укріплення державного кордону України,

Як відомо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

Як відомо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація.

Нагадаємо, Естонія також обладнає колючим дротом свій кордон із Росією.

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