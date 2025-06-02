Ветерани допомагають долати кадровий дефіцит у промисловості: досвід «Метінвесту»

Ставка на ветеранів: компанія «Метінвест» вклала майже мільйон доларів у програми адаптації та працевлаштування героїв

Кадровий дефіцит лишається одним з найголовніших викликів гірничо-металургійного комплексу, який до війни формував близько 10 % ВВП та третину експорту. Зараз у галузі працює 360 тис. осіб, а нестача кадрів сягає 10-15 % від загальної кількості персоналу. У компанії «Метінвест», щоб вирішити кадрову проблему і водночас – забезпечити адаптацію героїв, розробили комплексну програму працевлаштування ветеранів: цьогоріч у її реалізацію інвестують 550 тисяч доларів.

У «Метінвесті» ветеранів цінують за вміння працювати у команді, дисципліну та взаємодопомогу, що в бізнесі називається кросфункціональною взаємодією. Тут чекають на кожного, хто має сили та натхнення працювати на виробництві, щоб разом відновлювати українську промисловість.

Серед наймасштабніших проєктів компанії – розроблення навчальних програм, психологічна підтримка і відпочинок для дітей. Компанія розробила спеціальні програми для різних категорій працівників: важкопораненим оплачують лікування, а за потреби допомагають із протезуванням. Максимальна виплата у 2024 році становила 500 тис. грн. Нині близько 140 захисників і цивільних українців, серед яких і співробітники Метінвесту, вже отримали протези та пройшли лікування й реабілітацію.

Також для всіх ветеранів «Метінвест» пропонує програми навчання з працевлаштуванням. Замість 6-9 місяців, як це було раніше, нову професію можна здобути досить швидко й прямо на виробництві, також ветеранам надають можливість здобути безкоштовну вищу освіту у гірничо-металургійному університеті «Метінвест Політехніка». Цього року у виші вже навчаються 23 ветерани.

Компанія приділяє велику увагу роботі з ПТСР та ментальним здоров’ям загалом: вона запустила дві масштабні програми психологічної підтримки, які вже охопили майже 20 тис. людей. Там діє сервіс психологічної підтримки для всіх працівників та їхніх родин, а для ветеранів і мобілізованих співробітників сервіс доповнений курсами психологічної реабілітації та консультаціями військових психологів.

Щоб герої не почувалися відірваними від соціуму, у Запоріжжі та Кривому Розі Метінвест створив ветеранські спільноти – середовища підтримки, де колеги можуть спілкуватися та разом проводити час. Крім того, у регіонах присутності компанія організовує ветеранські хаби, до яких запрошує профільних фахівців для консультування ветеранів з юридичних та інших питань.

Нагадаємо, раніше «Метінвест» Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за ветеранську програму. Також компанія отримала відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить «Метінвест» лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.