Е-Акциз: Україна змінює маркування алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет

З 2026 року алкоголь, тютюн та рідини для вейпів отримають DataMatrix коди

Сьогодні, 16 липня 2025 року, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про затвердження Порядку маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

Згідно з новою постановою, з 1 січня 2026 року для маркування цих видів продукції будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Цей код наноситиметься на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною для електронних сигарет.

Впровадження електронних марок підвищить рівень простежуваності обігу підакцизних товарів, забезпечить додатковий контроль за легальністю їх реалізації та сприятиме скороченню тіньового обігу алкоголю і тютюнових виробів. Також очікується зростання ефективності адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до державного бюджету.

Прийнята постанова є продовженням запуску Електронної системи обігу підакцизних товарів (Е-Акциз), тестування якої триває з 1 березня 2025 року та має завершитися 1 січня 2026 року.

Попереднє Положення (затверджене постановою КМУ №1251 від 27.12.2010 року) втратить чинність з 1 січня 2026 року. Проте, окремі перехідні норми залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року, забезпечуючи плавний перехід до нової системи маркування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи магазинів duty free. Відтепер купувати товари без митного оформлення зможуть лише пасажири міжнародних рейсів або ті, хто виїжджає за кордон, і тільки за наявності паспорта. Постанову №741 уряд ухвалив 25 червня, вона набирає чинності через 45 днів з дня її оприлюднення.

Документ передбачає низку нових вимог до діяльності безмитної торгівлі для запобігання зловживанням і підвищення прозорості.