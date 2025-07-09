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Масштабна атака Росії: Зеленський назвав технології, які врятували від жертв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Масштабна атака Росії: Зеленський назвав технології, які врятували від жертв
Наразі в багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Масована атака Росії: Зеленський заявив про 741 ціль та ефективність дронів-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський повідомив подробиці про нову масовану атаку Росії на українські міста, яка стала найбільшою за кількістю повітряних цілей за добу. Зеленський наголосив, що більшість ворожих цілей було збито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Він відзначив успішне застосування українських дронів-перехоплювачів, які забезпечили «десятки збиттів», і анонсував масштабування цієї технології. Також ефективно спрацювали мобільні вогневі групи, що теж мають «десятки збиттів». Президент подякував усім воїнам за влучність.

Як відомо, наразі в багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Основний удар припав на Луцьк, де зафіксовано значні пошкодження. Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Президент Зеленський назвав цю атаку «показовою» і зазначив, що вона відбулася саме тоді, коли було стільки спроб досягти миру та припинити вогонь, але Росія «все відкидає». Він підкреслив, що це черговий доказ необхідності «болючих санкцій» проти російської нафти, яка вже понад три роки війни «накачує військову машину Москви грошима». Зеленський закликав до вторинних санкцій проти тих, хто купує цю нафту та «спонсорує вбивства».

«Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста.

Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони. Вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині. Зокрема, у Хмельницькому районі зафіксовано пошкодження приватного будинку.

Також цієї ночі ворожі війська здійснили масовану атаку дронів на Київщину та українську столицю. Як повідомили місцеві пабліки, внаслідок ворожої атаки зайнялась масштабна пожежа в області.

До слова, у ніч проти 9 липня окупанти атакували Житомирщину. Внаслідок чого зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі.

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Теги: Володимир Зеленський дрон безпілотник росія Україна

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