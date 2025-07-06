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Ветерани української розвідки подолали один з найскладніших забігів у світі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ветерани української розвідки подолали один з найскладніших забігів у світі
Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship є частиною кампанії зі збору 1 млн грн
фото: ГУР

Ветерани ГУР з ампутаціями подолали Spartan Ultra World Championship у Французьких Альпах

Ветерани Головного управління розвідки Міністерства оборони України Тарас Проць (спецпідрозділ «KRAKEN») та Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР), які зазнали тяжких поранень та ампутацій на війні, успішно подолали дистанцію одного з найскладніших забігів у світі – Spartan Ultra World Championship. Змагання відбулися в містечку Морзін, розташованому у Французьких Альпах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Учасники пройшли на протезах 52 км гірської траси, що включала понад 60 перешкод та набір висоти понад 2 800 м. Подолання цієї дистанції зайняло 9,5 годин. Обоє бійців, незважаючи на бойові поранення та ампутації, продовжують активно служити Україні, демонструючи незламність духу українських воїнів своїм особистим прикладом.

Ветерани української розвідки подолали один з найскладніших забігів у світі фото 1
фото: ГУР

«Враження чудові. Ми почуваємо себе виснаженими, але нічого такого «екстра» не відчуваємо справді. Думок зійти з траси не було, тому що в нас є завдання, є ціль – і ми повинні її досягти»,– розповів Тарас Проць.

Ветерани української розвідки подолали один з найскладніших забігів у світі фото 2
фото: ГУР

«Це було доволі таке сильне випробування, але ми його подолали, і це круто. Це все – характер, це воля до життя, воля бути непідкореним, бути сталевим. Для себе, а потім уже для інших», – зазначив Сергій Шикун.

Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship є частиною кампанії зі збору 1 млн грн у межах проєкту Limitless. Метою цього проєкту є збір коштів на реабілітацію ветеранів ГУР МО України, які втратили кінцівки внаслідок поранень, надаючи їм необхідну підтримку для повернення до повноцінного життя та активної діяльності.

Нагадаємо, 4 липня на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo. Всередині автомобіля перебувало операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії «Барс-Сармат». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що усіх трьох загарбників включно зі старшим ворожої групи ліквідовано.

За даними ГУР, так званий центр «Барс-Сармат» сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.

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Теги: ГУР Україна

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