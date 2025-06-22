Сирський назвав одну з найсильніших сторін України у війни проти Росії

Сирський: Удари в глибину РФ – одна з найсильніших сторін України, ефективність яких у 15 разів переважає затрати

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наголосив на винятковій ефективності українських ударів у глибину ворожої території, відомих як DeepStrike. За його словами, це «одна із найсильніших наших сторін, коли ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати ураження». Про це він розповів під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

Сирський навів вагомий аргумент на підтвердження ефективності таких ударів: «Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні», – підкреслив Сирський.

Головнокомандувач заявив про подальші плани: «Звичайно, ми будемо продовжувати [ураження по території Росії за напрямком DeepStrike]. Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об'єкти».

Нагадаємо, Олександр Сирський розповів про перехід армії на нову управлінську структуру – систему корпусів. Ця реорганізація, що розпочалася минулого року, має на меті підвищити ефективність бойових дій та зменшити навантаження на органи військового управління.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у Збройних силах України завершується реорганізація структури військового управління – ЗСУ переходять на корпусну систему. Власне, це спроба запровадити новий спосіб менеджменту на полі бою. Про потребу цієї стратегічно важливої реформи останніми роками багато говорили і військові, й експертне середовище.

Також, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував нещодавнє призначення майора Роберта Бровді, відомого як Мадяр, на посаду командувача Сил безпілотних систем. Сирський висловив високу оцінку новому очільнику та окреслив завдання, що стоять перед ним.

До слова, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підкреслив, що сучасна війна – це змагання економік та протистояння у науково-технічному прогресі. Сирський розповів про переваги України у війні дронів та технологічні виклики, з якими стикається українська армія.

Як відомо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про основні напрямки боротьби з ворожими ударними безпілотниками типу «шахед», що масово атакують тилові міста України. Він зазначив, що противник модернізував ці дрони, зробивши їх менш вразливими до деяких засобів ураження.

Також, російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.